Adventný kalendár PONDELOK Cestujete s deťmi? Vyhrajte pre ne vláčik LEGO® DUPLO®

Počas predvianočných dní mnoho slovenských rodín vyráža na cesty – či už za starými rodičmi, na zimné výlety alebo za sviatočnou atmosférou.
Cestovanie vlakom patrí u nás dlhodobo medzi obľúbené spôsoby presunu, pretože je pohodlné, deti v ňom môžu pozorovať krajinu a rodičia si aspoň na chvíľu oddýchnu.
Aby však cesta prebehla v kľude, je dôležité nájsť spôsob, ako malým cestovateľom vyplniť čas zmysluplne a hravo. Presne na to sú ako stvorené stavebnice LEGO® DUPLO®. Sú veľké, bezpečné pre maličké ruky, farebné a rozvíjajú fantáziu aj jemnú motoriku detí.
Zábava podľa vlastnej fantázie
Skvelým tipom na cestovanie je set LEGO® DUPLO® Interaktívny dobrodružný vláčik, ktorý môžete práve dnes vyhrať. Deti si vďaka nemu postavia vlastnú trať – rovno vo vlaku či u starých rodičov – a môžu tak zakaždým vytvoriť iné dobrodružstvo.
Koľajnice sa jednoducho skladajú a vďaka rôznym interaktívnym funkciám bude hra ešte zábavnejšia. Set podporuje kreativitu, spája hranie s učením a dokáže zaujať aj na dlhšie cesty. Má robustné dieliky - preto je ideálny aj pre najmenšie detičky, ktoré milujú vlaky, pohyb a objavovanie.
Vyhrajte LEGO® stavebnicu
Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® DUPLO® 10427 Interaktívny dobrodružný vláčik, ktorý poteší každé dieťa. Súťaž trvá počas pondelka 15. decembra 2025. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.
LEGO® už celé desaťročia sprevádza deti pri ich najkrajších momentoch – doma, na prázdninách aj na cestách. Je to hračka, ku ktorej sa všetci radi vracajú, pretože im dáva priestor tvoriť vlastný svet, každý deň iný a vždy podľa ich fantázie.
Rodičia zasa oceňujú, že ide o kvalitnú a trvácnu hračku, ktorá deti nielen zabaví, ale pomáha rozvíjať kreativitu, logické myslenie či trpezlivosť. Aj preto sa LEGO® stalo klasikou v nejednej slovenskej domácnosti.
Objavte stavebnice LEGO®
Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.