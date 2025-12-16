Utorok16. december 2025, meniny má Albína, zajtra Kornélia

Európsky súd odsúdil Rusko za zásahy proti organizáciám spojeným s Alexejom Navaľným

Európsky súd pre ľudské práva.
Európsky súd pre ľudské práva. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŠTRASBURG - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v utorok rozhodol, že trestné stíhanie nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) ruského opozičného politika Alexeja Navaľného a ich podporovateľov zo strany Ruska je nezákonné a politicky motivované. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde.

Právnici FBK vo svojej reakcii na sociálnej sieti Telegram poznamenali, že ide o najväčší prípad, aký FBK vyhrala na ESĽP od svojho vzniku. „ESĽP plne podporil naše stanovisko a rozhodol, že od roku 2019 sa Rusko zapojilo do politického prenasledovania legálnej politickej opozície – vrátane prehliadok, zmrazenia účtov v bankách, zákazov účasti na voľbách a označovania za zahraničných agentov či extrémistov,“ informoval Navaľného tím.

Stíhanie Navaľného bolo nepodložené

Dôvody pre stíhanie Navaľného, ktoré Rusko uviedlo – boj proti praniu špinavých peňazí a extrémizmu – boli podľa ESĽP nepodložené a slúžili ako zámienka na demontáž nezávislých politických a občianskych štruktúr.

Finančná kompenzácia

Podľa ESĽP, súdneho orgánu Rady Európy (RE), musí Rusko žiadateľom – nadácii Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú založil Navaľnyj v roku 2011, ako aj ďalším organizáciám a členom rodiny Alexeja Navaľného – zaplatiť sumy v rozmedzí od 5000 do 30.000 eur, pričom predovšetkým ako náhradu nemajetkovej ujmy.

Aj po svojom vylúčení z Rady Európy - v roku 2022 po invázii na Ukrajinu - je Rusko teoreticky stále zodpovedné za porušenia Európskeho dohovoru o ľudských právach, ku ktorým došlo pred 16. septembrom 2022. Rusko však odmieta implementovať rozhodnutia ESĽP a platiť súdne pokuty. ESĽP ale zdôraznil, že Výbor ministrov Rady Európy naďalej monitoruje vykonávanie rozsudkov, ktoré vydal proti Rusku.

Alexej Navaľnyj bol výrazným ruským opozičným politikom a dlhoročným kritikom prezidenta Vladimira Putina. Preslávil sa najmä ako protikorupčný aktivista, bloger a zakladateľ FBK, pričom prostredníctvom vyšetrovaní a videí zverejňovaných na internete poukazoval na rozsiahlu korupciu ruských politických a ekonomických elít, čím si získal veľkú podporu verejnosti, ale čelil aj represiám štátnych orgánov.

Otrava novičokom

V auguste 2020 bol Navaľnyj otrávený nervovoparalytickou látkou novičok. Liečil sa v Nemecku, odkiaľ sa po zotavení v januári 2021 vrátil do Ruska, kde ho úrady ešte na letisku v Moskve okamžite zadržali. Následne Navaľnyj čelil sérii súdnych procesov, ktoré medzinárodné organizácie a západné štáty označovali za politicky motivované. V rokoch 2021 až 2023 bol opakovane odsúdený na dlhé tresty odňatia slobody a presunutý do čoraz prísnejších väzenských zariadení.

Koncom roka 2023 ho ruské úrady previezli do trestaneckého tábora IK-3 v Jamalsko-neneckom autonómnom okruhu ležiacom za polárnym kruhom. Dňa 16. februára 2024 tamojšie väzenské úrady oznámili, že Navaľnyj vo väzení zomrel. Mnohé západné vlády i ľudskoprávne organizácie jeho smrť pripísali represívnemu systému v Rusku i štátnym orgánom.

Viac o téme: VerdiktSúd RuskoESĽPAlexej Navaľnyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Minister Blanár odcestuje do Bruselu: Zúčastní sa na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci
Domáce
Ilustračné foto
Francúzsko naďalej odmieta dohodu medzu EÚ a združením juhoamerických krajín Mercosur
Zahraničné
EÚ pritvrdzuje voči Moskve!
EÚ pritvrdzuje voči Moskve! Členské štáty schválili časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe
Zahraničné
Na archívnej snímke z
EÚ je doslova v šoku: Trump má neuveriteľné plány s Ruskom! Chce ho opäť začleniť do svetovej ekonomiky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom potvrdil dobré vzťahy medzi oboma krajinami
Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej konferencii s chorvátskym prezidentom Zoranom Milanovičom potvrdil dobré vzťahy medzi oboma krajinami
Správy
Modernizácia povýšila pozíciu železničnej trate na Kysuciach na európske parametre, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj
Modernizácia povýšila pozíciu železničnej trate na Kysuciach na európske parametre, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj
Správy
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Americká firma Lockheed Martin dokončila výrobu stíhačiek F-16 pre Slovensko
Domáce
Špeciálna bezpečnostná výbava aj
Špeciálna bezpečnostná výbava aj pojazdná ambulancia! Fico dostane luxusný tereňák za stotisíc
Domáce
Ilustračné foto
Minulý týždeň sa stalo 250 dopravných nehôd, zomrela jedna osoba
Domáce
V Bratislavskom kraji opäť stúpol výskyt prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení
V Bratislavskom kraji opäť stúpol výskyt prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení
Bratislava

Zahraničné

Európsky súd pre ľudské
Európsky súd odsúdil Rusko za zásahy proti organizáciám spojeným s Alexejom Navaľným
Zahraničné
Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného
Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného chlapca: Muža obvinili z pokusu o vraždu! Na chatu ho odvliekol hrubou silou
Zahraničné
Ilustračné foto
Samovražedný útok v Nigérii si vyžiadal päť mŕtvych vojakov
Zahraničné
Kópia Sochy slobody sa
Dramatické zábery: Silný vietor zrútil 35-metrovú Sochu slobody! Má to však háčik
Zahraničné

Prominenti

Bezcitná VRAŽDA režiséra a
Bezcitná VRAŽDA režiséra a jeho manželky: Syn vystrájal už v minulosti... Hrozné, čo urobil!
Zahraniční prominenti
Robo Vittek s partnerkou
Vittek vkladá do dcéry veľké nádeje! Neprajníkom odkazuje: Toto bol ešte len začiatok!
Domáci prominenti
Madonna aj v 60siatke
Toto by čakal málokto! Madonna takmer 17 rokov po rozvode: Opäť so svojím EX!
Zahraniční prominenti
Moderátor Pyco v SMÚTKU:
Moderátor Pyco v SMÚTKU: Člena rodiny mu zobrala ťažká diagnóza... Denne zápasili o život!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čo sme googlili viac
Čo sme googlili viac než čokoľvek iné? Google odhalil, čo Slovákov NAJVIAC zaujímalo v roku 2025: TOTO nikto nečakal!
Zaujímavosti
Tajomstvo vianočných vôní: Škorica
Tajomstvo vianočných vôní: Škorica je kôra stromu, a čo klinčeky?
dromedar.sk
Pred 115 miliónmi rokov
Pred 115 miliónmi rokov vládli oceánom MONŠTRÁ: Nový objav odhalil obrovské žraloky, o ktorých NIK NETUŠIL
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Z hlbín Zeme vyviera voda stará 2,6 miliardy rokov: Vedkyňa sa odvážila ju ochutnať! Výsledok prekvapil
Zaujímavosti

Dobré správy

Čo sa mení v
Čo sa mení v Bratislavskom kraji? Pozrite si najdôležitejšie novinky pre cestujúcich
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk
Učte sa spolu s
Rodičia majú jasno: Toto je hračka, ktorú dajú deťom miesto tabletu!
Domáce
LEGO® stavebnica, ktorá poteší
Adventný kalendár PONDELOK Cestujete s deťmi? Vyhrajte pre ne vláčik LEGO® DUPLO®
Domáce

Ekonomika

Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Wizz Air spúšťa 7 nových liniek: Kam všade sa v zime dostanete z Bratislavy? Pozrite si to na prehľadnej mape!
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)
Ďalšie zdražovanie na pošte: Pozrite si, ako sa zmenia ceny už od nového roka! (veľký prehľad)

Varenie a recepty

Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Vianočné koláčiky z jednej misy. 20 receptov, s ktorými sa vyhnete neporiadku v kuchyni.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Linecké, ktoré sa nelepí a netrhá. Najlepší recept, ku ktorému sa vraciam každé Vianoce.
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Fanúšikovia F1 môžu jasať od radosti: Milovaná a nedocenená trať sa vráti do kalendára!
Formula 1
Žreb Slovnaft Cupu: Poznáme štvrťfinálové dvojice! Na koho narazí víťaz derby Slovan-Trnava?
Žreb Slovnaft Cupu: Poznáme štvrťfinálové dvojice! Na koho narazí víťaz derby Slovan-Trnava?
Slovnaft Cup
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
VIDEO Calzona otvoril pálčivú otázku: Musíme sa vydať inou cestou, predostriem projekt vedeniu SFZ
Reprezentácia
FOTO Zlatica Puškárová je pyšná na svojho syna: Talentovaný hokejista dosahuje v zahraničí veľké úspechy
FOTO Zlatica Puškárová je pyšná na svojho syna: Talentovaný hokejista dosahuje v zahraničí veľké úspechy
Európa

Auto-moto

Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
Rok 2026 vo vašej kariére: Čo vás čaká a ako sa pripraviť, aby ste z toho vyťažili maximum
O práci s humorom
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
7 nenápadných trikov, ktoré vám okamžite zlepšia náladu v práci
Rady, tipy a triky

Technológie

Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Vedci vytvorili kryštál, do ktorého možno uložiť digitálne kópie dnešných ľudí. O tisíce rokov sa s tebou bude môcť niekto rozprávať
Technológie
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Vyzeráš staršie, než máš vek? Tento proteín môže hrať dôležitejšiu úlohu, než sme si mysleli. Ovplyvňuje, ako rýchlo starneme
Veda a výskum
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
POZOR! Milióny Xiaomi smartfónov stratia od budúceho roka podporu: Pozri, či nie je na zozname aj tvoj
Xiaomi
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Vedci narazili na tvora, ktorý balansuje medzi životom a neživým. Tento objav mení pohľad na to, čo vlastne považujeme za život
Veda a výskum

Bývanie

Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať

Pre kutilov

Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým?: Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Partnerské vzťahy
Prečo sa ľudia počas Vianoc vracajú k bývalým?: Tajomstvo emocionálnej nostalgie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Špeciálna bezpečnostná výbava aj
Domáce
Špeciálna bezpečnostná výbava aj pojazdná ambulancia! Fico dostane luxusný tereňák za stotisíc
Škandál v PS! Členka
Domáce
Škandál v PS! Členka strany šírila protižidovské konšpirácie po terore v Sydney: Vylúčenie zo strany
Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného
Zahraničné
Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného chlapca: Muža obvinili z pokusu o vraždu! Na chatu ho odvliekol hrubou silou
NEUVERITEĽNÉ Vykoľajil sa ĎALŠÍ
Domáce
NEUVERITEĽNÉ Vykoľajil sa ĎALŠÍ vlak, tentokrát sa to stalo pri Leopoldove!

Ďalšie zo Zoznamu