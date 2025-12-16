Na Slovensko dorazila SUPERCHRÍPKA! Potvrdili prvý prípad, TOTO sú jej typické prejavy

BRATISLAVA -Superchrípka, ktorá straší svet, je už na Slovensku. Potvrdila to hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. „Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva sme od začiatku chrípkovej sezóny 2025/2026 dosiaľ potvrdili jeden výskyt vírusu A/H3N2 subclade K. Predpokladáme však, že výskyt v populácii je vyšší. V súčasnosti zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by ochorenia spôsobené vírusom zo subclade K mali závažnejší priebeh,“ uviedla hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
Takzvaná superchrípka je genetický subvariant chrípky typu A/H3N2, označovaný ako subclade K, ktorý sa v aktuálnej sezóne šíri rýchlejšie než viaceré iné kmene chrípky. Ochorenie vo veľkom trápi napríklad Veľkú Britániu či Španielsko. Medzi príznaky patrí vysoká teplota, výrazná únava, slabosť, problémy s dýchaním či bolesť na hrudi.
U rizikových skupín má ochorenie často ťažší priebeh, ohrození sú najmä seniri či ľudia trpiaci chronickými chorobami.
Chrípková sezóna sa rozbieha pomalšie
Chrípková sezóna sa vo všeobecnosti tento rok rozbieha pomalšie. „V jednotlivých týždňoch sme evidovali menej akútnych respiračných ochorení v porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou 2024/2025. Počet hlásených prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení je v jednotlivých týždňoch súčasnej chrípkovej sezóny na nižšej alebo približne rovnakej úrovni ako v chrípkovej sezóne 2024/2025,“ uviedla Červeňová. Napriek tomu došlo minulý týždeň k nárastu - v prípade akútnych respiračných ochorení o 12,9 percenta a pri chrípke a podobných ochoreniach o 52,9 percenta.