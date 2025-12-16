Sklenaříková má za sebou 2 rozvody a teraz... Ďalšia SVADBA!

PARÍŽ - Svetová topmodelka Adriana Sklenaříková má za sebou búrlivý osobný život. Je totiž dvakrát rozvedená. No a vyzerá to tak, že sa bude opäť vydávať!
Adriana Sklenaříková má za sebou už dve manželstvá. Prvýkrát sa vydala za známeho futbalistu Christiana Karembeua. Ich vzťah bol pod drobnohľadom médií dlhé roky, no napokon sa rozišli. Druhé „áno“ povedala v roku 2014 arménskemu podnikateľovi Aramovi Ohanianovi. Z ich manželstva vzišla dcérka Ninka, ktorú Adriana priviedla na svet v auguste 2018, keď mala 46 rokov. Ani toto manželstvo však nevydržalo.
Po ôsmich rokoch sa dvojica rozhodla ísť od seba a každý si zvolil vlastnú cestu. Svetová topmodelka však po rozchode dlho nesmútila. Je známe, že o mužskú pozornosť nikdy nemala núdzu, a ani tentoraz nezostala sama. Už viac ako rok je opäť šťastne zadaná. Jej srdce si získal o deväť rokov starší francúzsky spevák a herec Marc Lavoine. Zdá sa, že ich vzťah nabral vážny smer. Pri nedávnej návšteve Prahy sa Adriana v rozhovore pre český Top Star pochválila zásnubným prsteňom, čím naznačila, že by sa mohla opäť postaviť pred oltár.
Adriana a Marc dnes žijú spolu v Paríži, zatiaľ čo dcéra Ninka býva s otcom v Maroku. Práve táto skutočnosť vyvoláva otázky ohľadom času, ktorý modelka trávi so svojím dieťaťom. Aram Ohanian sa k téme prednedávnom vyjadril pomerne otvorene a naznačil, že kontakt medzi matkou a dcérou nie je taký častý, ako by si predstavoval. Adriana vraj Ninku vída len niekoľko dní v mesiaci. „Adriana je s Ninou na fotkách v médiách či na sociálnych sieťach. Nepotrebujem, aby sa na matku hrala,a le aby ňou bola,“ povedal otvorene v rozhovore pre týždenník VSD.
