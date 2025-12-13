Posledná rozlúčka s Oľgou Feldekovou (†82): Manžel Ľubomír na pohreb NEPRIŠIEL!

Na poslednej rozlúčke s Oľgou Feldekovou chýba jej manžel Ľubomír. (Zdroj: Ján Zemiar, TV JOJ, archív)
BRATISLAVA - V bratislavskom krematóriu sa dnes rodina, priatelia a kolegovia naposledy rozlúčili s humoristkou Oľgou Feldekovou (†82).
Omšu pre pozostalých celebroval arcibiskup Róbert Bezák. Pri jeho slovách prítomní len ťažko potláčali slzy. Posledné zbohom prišli dať okrem najbližšej rodiny aj priatelia a kolegovia: Jozef Banáš, Dominika Cibulková aj s mamou, Katka Brychtová, Oliver Andrásy, Iveta Radičová, Alena Chudíková, Ján Lehotský, Ivan Mikloš, Mikuláš Dzurinda, Marián Leško, Beáta Dubasová a ďalší... Kto ale na pohrebe chýbal je manžel Oľgy Feldekovej, Ľubomír. Ten sa s jej odchodom vyrovnával veľmi ťažko, a preto bola jeho účasť na pohrebe otázna.
Pohreb Oľgy Feldekovej, arcibiskup Róbert Bezák (Zdroj: Ján Zemiar)
Po skončení omše sa prišla k rakve ukloniť najbližšia rodina. Kondolencie sa neuskutočnili z dôvodu, že si to rodina neželala.
Pohreb Oľgy Feldekovej (Zdroj: Ján Zemiar)
Oľga Feldeková dlhodobo bojovala s onkologickým ochorením a ďalšími zdravotnými komplikáciami. Jej túžba žiť bola obrovská, no, žiaľ, nad chorobou sa jej zvíťaziť nepodarilo a naposledy vydýchla v sobotu 6. decembra 2025. Slovensko tak prišlo o spisovateľku, poetku a publicistku, no najmä o výnimočnú ženu, ktorá svojím jemným humorom, iróniou a nadhľadom dokázala vyčariť úsmev na tvárach mnohých z nás. Odpočívajte v pokoji, pani Feldeková.
