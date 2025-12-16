Mrazivé DETAILY únosu 12-ročného chlapca: Muža obvinili z pokusu o vraždu! Na chatu ho odvliekol hrubou silou

ZLÍN - Prípad zmiznutého chlapca, ktorého v Česku hľadali štyri dni, sa definitívne zmenil na boj o spravodlivosť. Polícia v utorok oznámila šokujúcu kvalifikáciu činu. 25-ročného muža, ktorý chlapca väznil na chate, obvinili z pokusu o vraždu. Vyšetrovanie ukázalo, že nešlo o náhodu – páchateľ rodinu poznal a chlapca uniesol hrubou silou.
Kriminalisti v utorok oficiálne vzniesli obvinenie voči 25-ročnému mužovi z Halenkovíc. Vinia ho z dvoch závažných zločinov: zbavenia osobnej slobody a vraždy v štádiu pokusu. Podľa informácií portálu Novinky.cz sa zadržaný muž k činu priznal. Vyšetrovacia verzia, s ktorou polícia pracuje, vylučuje akúkoľvek dobrovoľnosť.
Podľa dostupných informácii bol chlapec bol unesený vo štvrtok ráno cestou na autobus. Únosca na neho čakal na odľahlom úseku cesty, fyzicky ho napadol a násilím vtiahol do auta. Školák mal mať na tele stopy po fyzickom útoku, informuje CNN Prima News. Mrazivým zistením je fakt, že páchateľ nebol pre chlapca úplne cudzím človekom. Išlo o známeho rodiny, ktorý býval v rovnakej obci. Motív, prečo sa rozhodol zaútočiť práve na 12-ročného Mareka, polícia zatiaľ nešpecifikovala.
Polícia podala podnet na väzobné stíhanie. „Obvinenému hrozí v prípade preukázania viny a odsúdenia až výnimočný trest,“ potvrdil policajný hovorca Petr Jaroš. "Toto sú zároveň v podstate posledné informácie, ktoré budeme v najbližšom čase k prípadu zverejňovať, a to nielen s ohľadom na vek obete, ale aj s ohľadom na rešpektovanie súkromia chlapca a jeho najbližších," dodal Jaroš.
ZVRAT v pátraní po 12-ročnom Marekovi: Nebol to útek, ale ÚNOS! Chlapca väznili na chate, život si zachránil krikom
Chlapec odišiel z domu v obci Halenkovice na autobus do školy, no do Zlína nedorazil. Nasledovala masívna pátracia akcia, do ktorej sa zapojili stovky policajtov, hasičov, dobrovoľníkov, vrtuľník aj drony. Rodina prežívala štyri dni absolútnej neistoty, zatiaľ čo záchranári prečesávali husté lesy v okolí.
Zlom nastal až v nedeľu popoludní. Chlapca nenašla polícia priamo pri pátraní, ale zachránila ho jeho vlastná odvaha a náhoda. Okoloidúci v susednej obci Žlutava, len pár kilometrov od chlapcovho domova, začuli z jednej z chát zúfalý detský krik a volanie o pomoc. Okamžite privolali políciu, ktorá chlapca vyslobodila a páchateľa zadržala na mieste.