Špeciálna bezpečnostná výbava aj pojazdná ambulancia! Fico dostane luxusný tereňák za stotisíc

BRATISLAVA - Bezpečnosť premiéra Roberta Fica (Smer-SSD) sa po atentáte z mája 2024 ďalej sprísňuje. Ministerstvo vnútra potvrdilo, že pri presunoch vládnych kolón sa po novom počíta aj s nasadením špeciálneho hasičského vozidla. Ide o luxusný Land Rover Defender Outbound, ktorého základná cena presahuje 104-tisíc eur.
Na modernizáciu vozového parku vlády v čase tretej konsolidácie upozornil denník SME. Podľa rezortu vnútra, ktorý vedie Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), si zaradenie vozidla vyžiadala polícia. "Bude plniť úlohy bezpečnej jazdy a prvého zásahu v prípade dopravnej nehody alebo inej mimoriadnej udalosti počas presunu," uviedol denníku hovorca ministerstva Matej Neuman.
Denník SME upozornil, že Landrover Defender v predĺženej verzii bol zakúpený začiatkom decembra. Ide o čierny diesel s maximálnou rýchlosťou 191 kilometrov za hodinu, zrýchlením z nuly na 100 za 6,8 sekundy a luxusným interiérom pre päť osôb. Vozidlo má batožinový priestor s objemom 2 516 litrov a v prednom nárazníku zabudovaný automatický navijak.
Auto má byť po dodaní vybavené najmodernejšou hasičskou a záchranárskou technikou – od batériových vyslobodzovacích zariadení na strihanie zosilnených konštrukcií, cez hasiace prístroje pre elektromobily, až po autonómne dýchacie prístroje. Celková hmotnosť výbavy spolu s dvojčlennou posádkou má dosahovať približne 770 kilogramov.
Jasný nadštandard, poukazuje expert, vláda zas ukazuje na atentát v Handlovej
Bezpečnostný expert Stanislav Kazbunda však upozorňuje, že ide o nadštandard. "Už samotné vozidlá ochranky bývajú vybavené hasiacimi systémami na vyššej úrovni, než je bežné. Hasičské auto má zmysel len vtedy, ak vychádza z reálnej hrozby," uviedol. Ako príklad spomenul riziko útoku zápalnými fľašami, pričom zdôraznil potrebu zohratej a vyškolenej posádky.
Ministerstvo argumentuje aj skúsenosťami z Handlovej, kde počas atentátu na premiéra nebola sanitka nablízku a Fica museli prevážať do nemocnice vládnou limuzínou. Súčasné hasičské vozidlo v kolóne – starý Mercedes triedy G – je podľa rezortu technicky aj morálne zastarané a v prevádzke viac než 20 rokov.
Z minulosti je pritom známych viacero nehôd vládnych kolón. Najvážnejšia sa stala v roku 2020 Borisovi Kollárovi, ktorý po havárii skončil so zlomeninou krčného stavca v nemocnici. Aj tieto prípady podľa expertov ukazujú, že mimoriadne situácie pri prevozoch ústavných činiteľov nie sú výnimočné.