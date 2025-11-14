Tajný plán Vittekovej dcéry: PREČO svoj životný projekt zatajila aj pred rodičmi?!

Thia Vittek (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Talentovaná Thia Vittek prežíva najväčší úspech svojej doterajšej kariéry! Mladá herečka získala rolu Júlie v legendárnom muzikáli Romeo a Júlia v réžii fenomenálneho Jana Ďurovčíka!
Thii Vittek sa plnia sny. Dostať úlohu Júlie v legendárnom muzikáli Rómeo a Júlia sa nestáva na počkanie. Chopila sa však príležitosti postaviť sa na javisko Divadla JANART, ktoré pod režijnou taktovkou úspešného režiséra Jána Ďurovčíka vracia na scénu svetoznámy muzikál, ktorý dobyl celý svet aj Bratislavu! „Ja som ani nesnívala o tom, že by som tu bola, ale určite je to jeden z mojich splnených snov,“ priznala mladá herečka s vedomím, aká veľká zodpovednosť je stáť na javisku po boku skúsených spevákov a tanečníkov. „Je to veľmi náročné... ale verím, že na konci ten výsledok bude krásny, lebo je to neuveriteľné – od pesničiek, ľudí, spevákov, tanečníkov... veľmi sa na to teším,“ dodala s nadšením mladučká Thia, ktorú Ďurovčík vyzvŕtal v niekoľkých kolách konkurzu.
Prečítajte si tiežNa konkurz však išla v úplnej tajnosti – a to dokonca bez vedomia vlastných rodičov. „Toto mi nikto neveril, ale je to tak. Ja som sem išla s tým, že ak sa to nepodarí, nechcem, aby to vedeli. Zatajila som im to, mamina bola nahnevaná... ale chcela som tam byť sama za seba. Nakoniec, keď som išla poslednýkrát, som povedala, že idem na nejaký konkurz a potom som volala s plačom, že som Júlia,“ spomína dojatá Thia a priznáva, že rodina reagovala s obrovskou radosťou. A či existujú aj v dnešnom svete nejakí "Rómeovia"? Na túto otázku odpovedala nielen Thia, ale aj predstaviteľ muzikálového Rómea Patrik Vyskočil. Vo videu sa dozviete aj to, či má Thia nejakého "Rómea" po svojom boku...
