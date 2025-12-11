Premiéra muzikálu Rómeo a Júlia - Ján Ďurovčík, Barbora Ďurovčíková (Zdroj: Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Spieva o ňom ódy! Barbora Ďurovčíková sledovala muzikál Rómeo a Júlia so slzami v očiach a nebola jediná. Geniálne dielo, geniálne výkony, geniálne režijné spracovanie. Čo viac ako tieto slová si môže jej manžel priať?
Barboru Ďurovčíkovú sme videli na celkom prvej skúške svetového muzikálu Rómeo a Júlia a samozrejme, nechýbala ani na veľkolepej premiére. „Úžasné… to je neskutočne silné, tak geniálne dielo aj hudbou, aj ako je napísané, aj práve tým prevedením, ako to Jano urobil, proste génius,“ nadchýnala sa Barbora, ktorá v tomto muzikáli napodiv neúčinkuje. „Bolo by pekné si v tomto diele zahrať, ale ja som s tým vyrovnaná, že v tom nebudem, lebo…“ priznala a v rozhovore prezradila, prečo…
Ďurovčík NEOBSADIL svoju manželku do muzikálu Rómeo a Júlia: Náročný rok! Čo sa stalo? (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)