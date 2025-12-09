Czech Casting v rukách POLÍCIE: Obvinených je 9 ľudí... Organizátor opísal priebeh kastingu!

PRAHA - V uplynulých dňoch české a slovenské médiá obletela správa, že polícia po 5 rokoch vyšetrovania v súvislosti s českou stránkou pre dospelých Czech Casting, obvinila 9 ľudí, niektorých dokonca aj zo znásilnenia. V časoch, keď na slávnom bielom gauči hviezdila aj Zuzana Strausz Plačková, sme robili rozhovor s organizátorom kastingov. Toto nám prezradil!
Vyšetrovanie Czech castingu UKONČENÉ: Polícia obvinila 9 ľudí, niektorých aj zo znásilnenia!
Česká stránka pre dospelých Czech Casting zažila svoju "najväčšiu slávu" pred 12 rokmi, keď sa na slávnom bielom gauči vystriedalo viacero známych Sloveniek. Jednou z nich bola aj Zuzana Strausz Plačková, ktorá sa nahá pred kamerami potierala olejom. Iné, neznáme ženy, však nezostali len pri tom... Niektoré sa nechali obchytkávať kameramanom, či rovno sa mu celé odovzdali.
No a po dlhých 12 rokoch na seba Czech Casting upozorňuje opäť. Skupina, ktorá mala agentúru pod palcom, je totiž aktuálne v centre záujmu polície. Po 5 rokoch vyšetrovania padli obvinenia voči 9 ľuďom, ktorí mali pod zámienkou profesionálneho fotomodelingu nútiť ženy k účasti v sexuálnych scénach, pričom v niektorých prípadoch malo dôjsť aj k znásilneniu.
Podľa hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja organizovaná skupina v rokoch 2016 až 2019 zverejňovala inzeráty na fotomodeling určené pre ženy nad 18 rokov, ktoré však podľa polície slúžili ako zástierka na výrobu a následné šírenie pornografických materiálov.
V čase kedy na slávnom bielom gauči hviezdila aj Zuzana Strausz Plačková, sa nám do redakcie ozval istý Marťas Kalli, ktorý sa predstavil ako organizátor týchto kastingov. A podrobne nám opísal, ako sexi kastingy prebiehali.
Topky.sk: Kto dievčatá na kasting volal?
Dievčatá zháňa veľa ľudí. Keďže robím v tejto brandži už 5 rokov, viem, kde a aké dievčatá hľadať. V Čechách známe slečny nič podobné neurobia. Iba baby z ulice. Na Slovensku sú najkrajšie kočky, tak som strávil leto v Bratislave a skúsil nejaké zohnať. Poznám veľa známych ľudí a rýchlo sa to roznieslo, že ponúkam fotenie. K počudovaniu miesto toho, aby som musel hľadať, samé mi posielali správy na Facebooku, či môžu. Dokonca som si mohol aj vyberať. Dievčatá z Bratislavy sa nahoty na fotkách rozhodne neboja. Ani nakrútenia samotného sexu. O baby núdza rozhodne nebola - hlavne, keď som spomenul peniaze. Je fakt škoda tak pekných dievčat. Každá druhá totiž kasting zvládla ľavou zadnou, pretože sex a podobné majú za peniaze tam u vás na Slovensku stále.