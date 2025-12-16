62-ročná herečka na premiére predviedla svoj sexepíl: Táto šupa nepatrí do starého železa!

PARÍŽ - Vyzerala jednoducho fantasticky! Už čoskoro bude na Netflixe dostupná ďalšia - v poradí piata séria obľúbeného seriálu Emily in Paris. V pondelok sa konala slávnostná premiéra, na ktorej nechýbali tvorcovia a herci, ktorí v ňom účinkujú. Značnú pozornosť na seba strhla Philippine Leroy-Beaulieu (62), ktorej by skutočný vek tipoval asi málokto.
Fanúšikovia obľúbeného seriálu Emily in Paris už pomaly odratúvajú hodiny do momentu, keď si budú môcť pozrieť jeho 5. sériu. Podľa dostupných informácií Netflix zverejní naraz 10 nových epizód.
V nich samozrejme nebudú chýbať herečky Lily Collins, Ashley Park a Philippine Leroy-Beaulieu, ktoré sa už na premiére predviedli vo vydarených módnych kreáciách. Krásky si pri výbere outfitov dali ozaj záležať. Napokon, móda má veľký význam aj v samotnom seriáli.
O značný rozruch sa postarala najstaršia zo spomínaných dám. 62-ročná Philippine mala na sebe čierne čipkované minišaty, ktoré zvýraznili jej dokonale tvarované nohy. Sexi dojem umocnili aj topánky na opätku, či dokonale upravená vizáž.
