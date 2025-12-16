Čo sme googlili viac než čokoľvek iné? Google odhalil, čo Slovákov NAJVIAC zaujímalo v roku 2025: TOTO nikto nečakal!

BRATISLAVA - Čo Slováci najviac googlili v roku 2025? Google zverejnil tradičný prehľad vyhľadávaní, ktorý odhaľuje, aké témy, mená a fenomény najviac hýbali Slovenskom. Rebríčky ukazujú silu popkultúry, aktuálne spoločenské udalosti aj otázky, na ktoré ľudia hľadali odpovede.
Nové rebríčky Googlu ponúkajú pohľad na témy, ktoré v uplynulom roku najviac rezonovali medzi Slovákmi. S blížiacim sa koncom roka 2025 technologický gigant tradične zverejnil prehľad najvyhľadávanejších výrazov, ktoré odrážajú nálady, záujmy aj spoločenské dianie na Slovensku.
Čo najviac rezonovalo na Slovensku?
Výsledky priblížil na sociálnej sieti LinkedIn regionálny riaditeľ Googlu Rastislav Kulich. Z dát vyplýva, že slovenským vyhľadávaniam dominovali najmä fenomény popkultúry – výrazný záujem vzbudila postavička Labubu či seriál Squid Game. Do rebríčkov sa však dostali aj známe osobnosti a aktuálne udalosti, vrátane voľby nového pápeža.
Toto sú témy, ktoré Slováci vyhľadávali najviac:
- Labubu
- Squid Game
- Robert Francis Prevost
- Ed Gein
- Dubajská čokoláda
Google zároveň zverejnil kompletný prehľad trendov a samostatný rebríček najvyhľadávanejších Slovákov a Sloveniek za posledný rok, v ktorom figurujú najmä známe tváre z televíznych obrazoviek. Pozornosť tradične pritiahla aj kategória „Čo je“, ktorá každoročne odhaľuje pojmy a javy, pri ktorých Slováci najčastejšie hľadali vysvetlenie.
Medzi najvyhľadávanejšími Slovákmi a Slovenkami boli:
- Bianka Rumanová
- Kristián Baran
- Elena Podzámska
- Ráchel Šoltésová
- Miňo Kereš
A čo svet?
Celosvetové rebríčky Googlu za rok 2025 ukazujú, že internet žil najmä technológiami, veľkými udalosťami a popkultúrou. Najvyhľadávanejším pojmom na svete sa stal AI asistent Gemini od Googlu, čo potvrdzuje, akú výraznú rolu začala umelá inteligencia zohrávať v každodennom živote. Do prvej desiatky sa dostala aj čínska AI spoločnosť DeepSeek, ktorá v januári spustila vlastného chatbota a okamžite vzbudila globálny záujem.
Spravodajským témam dominovala vražda amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka, ktorá sa stala najvyhľadávanejšou správou roka a zároveň aj najčastejšie googlenou smrťou. Internet riešil aj jeho údajnú vraždu, vyšetrovanie a reakcie verejnosti. Medzi ďalšie výrazné udalosti patrili konflikt medzi Iránom a Izraelom, voľba nového starostu New Yorku Zohrana Mamdaniho či úmrtie pápeža Františka a zvolenie Lea XIV. ako prvého amerického pápeža.
V oblasti zábavy kraľovali filmy, seriály a hudba. Najvyhľadávanejším filmom sa stal oscarový titul Anora, medzi seriálmi bodovala najmä kriminálna séria Monster a finálna séria The Summer I Turned Pretty. Hudobným vyhľadávaniam dominovali texty piesní Bad Bunnyho a Taylor Swift, zatiaľ čo v športe ľudia najviac hľadali mená ako Terence Crawford či Rory McIlroy. Google tak opäť potvrdil, že svetové vyhľadávania sú zmesou technológií, drám, emócií a popkultúrnych fenoménov.