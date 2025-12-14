Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Obrovská rana pre TEHOTNÚ manželku slovenského speváka: RAKOVINA krčka maternice!

Majself a Júlia Švehlová Zobraziť galériu (24)
Majself a Júlia Švehlová (Zdroj: GettyImages)
BRATISLAVA – Radostné očakávanie prvého dieťaťa sa pre Júliu, manželku slovenského speváka Majselfa, zmenilo na obrovskú životnú skúšku. Počas tehotenstva sa dozvedela, že trpí rakovinou krčka maternice – diagnózou, ktorá by mnohých zlomila.

V tom období sa mladý pár nachádzal v náročnej životnej situácii. „Miško vtedy študoval na vysokej škole, zistili sme, že sme tehotní. Boli sme spolu dva alebo tri roky, aj sme sa milovali, ale boli sme v podnájme, mali sme auto na lízing, kopu bársjakých dlhov – jedno s druhým. Miško dokončoval vysokú školu, robil na recepcii za minimálku, kde mu šéf výplatu ani poriadne nedával, lebo bol chrapúň. To bola taká situácia a do toho práska a tehotná,“ spomína Majselfova manželka Júlia.

Samotné zistenie diagnózy prišlo v momente, keď na riešenie podobných vecí nemala čas. „Mala som rakovinu krčka maternice. Zistili mi ju v tehotenstve. Nemala som na to čas. Vtedy som naozaj nemala čas sa tým zaoberať alebo trápiť. Čiže ja som nemala čas riešiť, že mám rakovinu a čo teraz,“ priznala v podcaste Esencie. Aj napriek závažnej diagnóze sa rozhodla nezostať paralyzovaná strachom. „Nikto, iba my sa zničíme a nie fyzicky, ale naša hlava. Preto hovorím, že kľúč ku všetkému je ovládať a preprogramovávať tú vlastnú hlavu. A ja som obrovský príklad toho, že to ide a že sa to dá,“ dodáva brunetka.

