Zahmlené sklá trápia tisíce vodičov: Autodetailer odhalil svoj TAJNÝ trik! Zabudnite na klímu aj drahé prípravky

LONDÝN – Zahmlené čelné sklo vie každé ráno znepríjemniť náladu aj cestu do práce. Autodetailer Ryan však tvrdí, že má jednoduchý a lacný trik, ktorý používa už vyše desať rokov – a stačí vám jediný bežný produkt, ktorý máte pravdepodobne doma.
Autodetailer Ryan, známy na TikToku ako @ryanthedetailer, zaujal tisíce vodičov jednoduchým postupom, ktorý podľa neho spoľahlivo odstráni zahmlené či šmuhové okná. A nepotrebujete k tomu ani klimatizáciu, ani nové čistiace prípravky.
Ryan tvrdí, že jeho tajomstvom je zriedený izopropylalkohol, ktorý podľa neho prekoná bežné čističe skiel. „Stačia dva streky na handričku, okno pretrieť a následne preleštiť suchým uterákom. Okná budú opäť dokonale čisté a bez šmúh,“ vysvetlil vo videu, ktoré rýchlo získalo tisíce pozretí.
Trik rozhodne vyskúšajú
Pod jeho príspevkom sa okamžite ozvali vodiči, ktorí sa s problémom stretávajú denne. Mnohí priznali, že ich okná „vyzerajú presne takto“ a trik plánujú vyskúšať. Objavili sa však aj otázky ohľadom využitia na zatmavených sklách, píše na svojom webe portál The Mirror. Kým niektorí tvrdili, že alkohol môže fólie poškodiť, Ryan oponoval: „Používam to už 15 rokov a nikdy som nemal jediný problém. Pokiaľ sa fólia sama nelúpe, je to úplne bezpečné.“
Vodičom odporučil vykonať test na malej ploche, ak majú pochybnosti, aby sa uistili, že ich auto reaguje na roztok bez problémov. Objasnili sa aj správne pomery miešania. Zatiaľ čo niekto navrhoval riedenie 50/50, Ryan tvrdí, že postačí aj slabšia koncentrácia. „Ak máte 99% alkohol, pokojne ho zrieďte na 20–25 %. Ak bude treba, môžete pridať,“ dodal.
Najjednoduchší trik
Jednoduchý postup si rýchlo získal pochvalu. Jeden z komentujúcich ho označil za „najlepšiu, cenovo dostupnú a najjednoduchšiu radu“, ktorú plánuje použiť pri najbližšom zahmlenom skle. Rada sa môže hodiť aj z právneho hľadiska. RAC totiž upozorňuje, že jazda so zahmleným alebo znečisteným čelným sklom je nezákonná. Zároveň odporúča používanie klimatizácie spolu s kúrením, pričom samotné teplo sklo síce vysuší, no následne dochádza k opätovnému zahmlievaniu.
V prípade, že je sklo namrznuté, odporúčajú najprv odstrániť ľad z vonkajšej strany, až potom zapnúť kúrenie či odmrazovanie. Ak chcete mať každé ráno čistý výhľad bez frustrácie, Ryanov trik môže byť tým najjednoduchším riešením.