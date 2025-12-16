Premiér Fico po stretnutí s Milanovičom: Slovensko má záujem posilniť obchodné vzťahy s Chorvátskom

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa v utorok stretol s prezidentom Chorvátska Zoranom Milanovičom. Slovensko má podľa Fica záujem o posilňovanie zahraničného obchodu medzi našimi krajinami, ktorého objem neustále narastá. Úrad vlády SR o tom informoval na sociálnej sieti.
„Počas spoločných raňajok, ktoré sa niesli v neformálnom duchu, diskutovali o aktuálnych témach európskej a svetovej politiky, ale aj o vzájomnej spolupráci medzi oboma krajinami. Keďže Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou, Robert Fico sa chorvátskemu prezidentovi poďakoval za starostlivosť o slovenských turistov,“ priblížil úrad vlády.
Témou stretnutia bol aj nadchádzajúci samit EÚ v Bruseli. Diskutovať sa tam bude o rozpočte Únie na ďalšie roky, konflikte na Ukrajine aj o rozširovaní Európskej únie o krajiny západného Balkánu. „Slovenská republika je dlhodobým podporovateľom integrácie krajín západného Balkánu do Únie, ktorá môže priniesť bezpečnosť a stabilitu nielen v regióne, ale v celej Európskej únii,“ povedal predseda vlády. Premiér sa s chorvátskym prezidentom stretol naposledy v apríli tohto roka počas oficiálnej návštevy Záhrebu.