AKTUÁLNE Dopravný kolaps na D1: Diaľnica pri Dubnici je po nehode uzavretá, tvoria sa kolóny

DUBNICA NAD VÁHOM - Motoristov na diaľnici D1 potrápili vážne dopravné komplikácie. Pri Dubnici nad Váhom došlo k nehode, ktorá výrazne obmedzila premávku v oboch smeroch. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a vodiči musia počítať so zdržaním.
Na diaľnici D1 došlo k dopravnej nehode na 136. kilometri, približne dva kilometre pred Dubnicou nad Váhom. Incident si vyžiadal okamžité zásahy záchranných zložiek a výrazne skomplikoval dopravu.
Úsek diaľnice je v smere na Žilinu momentálne úplne uzavretý. V opačnom smere, teda smerom na Bratislavu, je doprava vedená len v jednom jazdnom pruhu. Vodiči musia počítať s tvorbou kolón a výrazným zdržaním.
Na mieste nehody zasahujú polícia, hasiči aj záchranári. Polícia vyzýva vodičov, aby rešpektovali jej pokyny, jazdili opatrne a sledovali aktuálnu dopravnú situáciu.