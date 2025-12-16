Bezcitná VRAŽDA režiséra a jeho manželky: Syn vystrájal už v minulosti... Hrozné, čo urobil!

LOS ANGELES - Hollywoodom otriasla obrovská tragédia. Legendárny režisér Rob Reiner (†78) a jeho manželka Michele boli zavraždení vo vlastnom dome. Polícia zatkla ich syna Nicka Reinera (32). Ten mal problémy so správaním už v minulosti. V drogovom opojení spravil aj toto!
O incidente, ktorý sa v minulosti stal, sám v roku 2018 prehovoril v podcaste Dopey. Opísal obdobie, keď bol pod silným vplyvom drog a správal sa extrémne agresívne. V tom čase býval "izolovaný" v hosťovskom dome svojich rodičov - známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželky Michele.
Posun v PRÍPADE mŕtveho režiséra s manželkou: Zatkli ich syna! Bojoval s psychickými problémami
„Doslova som sa tam pustil do bitky so všetkým,“ priznal Nick. „Bol som úplne rozbehnutý na stimulantoch - myslím, že to bol kokaín a ešte niečo iné. Nespal som niekoľko dní vkuse a začal som mlátiť do vecí,“ uviedol dnes už 32-ročný scenáristka.
Jeho záchvat zlosti sa podľa vlastných slov začal televízorom pokračoval lampou a skončil úplnou deštrukciou zariadenia. „Všetko v tom hosťovskom dome bolo zničené,“ povedal. Na otázku, či televízor skutočne udrel päsťou, odpovedal bez zaváhania: „Áno, doslova som ho udrel,“ uviedol, nepamätal si však, či si pritom porezal ruku o sklo obrazovky.
Nick tvrdil, že jeho násilný výbuch nemal žiadnu racionálnu príčinu, no priznal, že bol mimoriadne nahnevaný na rodičov, ktorí mu povedali, že u nich nemôže zostať a "musí odísť". Tento starý rozhovor sa mnohým pripomenul len deň po tom, čo Roba Reinera a jeho manželka Michele našli v nedeľu brutálne zavraždených v ich dome vo štvrti Brentwood v Kalifornii.
Telá manželov objavila ich dcéra Romy. Podľa informácií médiá mali obaja podrezané hrdlá. Nick Reiner bol v pondelok zatknutý a obvinený z ich vrážd. V súčasnosti je zadržiavaný bez možnosti kaucie v losangelskej väznici Twin Towers.