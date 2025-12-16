Meteorologovia varujú! Na celom Slovensku sa v noci objaví hmla: Na západe a juhu hrozí poľadovica

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa v utorok večer a v noci môže vyskytnúť hmla. Na západnom a južnom Slovensku hrozí poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
(Zdroj: SHMÚ.sk)
Výstraha pred hmlou platí od 18.00 h do stredy (17. 12.) 10.00 h pre celé Slovensko. „Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov,“ priblížil SHMÚ. Meteorológovia upozorňujú aj na poľadovicu od 21.00 h do stredy 10.00 h. Výstrahu vydali pre celý Bratislavský kraj, takmer celý Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj a okres Myjava.
(Zdroj: SHMÚ.sk)