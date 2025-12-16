Pred 115 miliónmi rokov vládli oceánom MONŠTRÁ: Nový objav odhalil obrovské žraloky, o ktorých NIK NETUŠIL

AUSTRÁLIA - Nový paleontologický objav odhaľuje existenciu obrovských žralokov, ktoré dominovali severoaustrálskym vodám pred 115 miliónmi rokov. Nález mení doterajšie poznatky o evolúcii týchto živočíchov a naznačuje, že sa objavili oveľa skôr, ako sa doteraz predpokladalo.
Vedci zistili, že gigantické žraloky obývali plytké vody severného pobrežia Austrálie pred 115 miliónmi rokov. Západoaustrálske múzeum uviedlo, že objav prepísal časovú os evolúcie žralokov a prehĺbil doterajšie poznatky o histórii krajiny. Výskum týchto obrovských kardabiodontidov viedol vedúci oddelenia geologických a planetárnych vied, Mikael Siversson, ktorý vyhlásil, že ide o absolútne kolosálne žraloky. „Boli dlhé osem metrov, zatiaľ čo biely žralok dorastá maximálne do dĺžky približne šesť metrov,“ povedal pre Yahoo News.
„Vážili tri alebo 3,5 tony a pri tejto veľkosti nie je veľa vecí, ktoré by neboli schopné zjesť.“ Ešte zaujímavejšia je skutočnosť, že tieto tvory dosiahli svoju obrovskú veľkosť v pomerne krátkom evolučnom období, a to iba v priebehu 20 miliónov rokov. Kardabiodonty formovali morské ekosystémy dávno pred príchodom najslávnejšieho prehistorického žraloka veľkozubého, známeho pod názvom megalodon. Tento druh žil približne pred 23 miliónmi rokov, bol oveľa väčší s priemernou dĺžkou 13 až 14 metrov a najväčšie jedince mali až 24 metrov.
Ich veľkosť dramaticky podcenil
Siversson po prvý raz opísal kardabiodonty v roku 1999, ale ich veľkosť dramaticky podcenil. „Bol som jediný, kto skúmal tento nový druh,“ povedal. „Našiel som izolované zuby a predpokladal som, že patria neznámej skupine žralokov a predstavoval som si, že sú dlhé tri alebo štyri metre.“ Pôvodný opis sa zameral na meranie zubov a porovnával ich so súčasnými druhmi, ako sú veľké biele žraloky, pretože patria do rovnakého radu lamnitov.
Zatiaľ čo biele žraloky majú približne 50 funkčných zubov, kardabiodontidy ich mali okolo 75. „Ekosystém bol interpretovaný úplne nesprávne. Nemysleli sme si, že v tom období existovali nejaké gigantické žraloky, pretože sme nenašli zuby, ktoré by zodpovedali veľkosti veľkého bieleho žraloka,“ povedal.
Bude sa história Austrália meniť?
Zuby žralokov patria k častým nálezom, ale kostra z chrupavky je omnoho vzácnejšia, pretože nie je taká hustá ako kosť. Siversson a jeho kolegovia však mali šťastie a získali päť skamenených stavcov, ktoré boli objavené na severoaustrálskom nálezisku Darwinova formácia. Porovnali ich s meraniami dvoch tisícok jedincov. Kardabiodontidy pravdepodobne vyhynuli pred 92 miliónmi rokov po období dominancie pobrežia.
Ich výskum bol publikovaný v prestížnom časopise Communications Biology. Záznamy naznačujú, že sa objavili pred 115 miliónmi rokov, teda približne o desať miliónov rokov skôr, ako sa pôvodne predpokladalo. Pre porovnanie: najstaršie pozostatky Homo sapiens majú len 315 000 rokov a ľudskí predkovia sa oddelili od opíc pred siedmymi miliónmi rokov.