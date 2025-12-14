Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 16 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (6)
(Zdroj: X.com, TASR/AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

SYDNEY - Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na mieste niekoľko ležiacich tiel. Informovala o tom agentúra AFP.

Aktualizované 21:55 Policajný komisár Nového Južného Walesu Mal Lanyon informoval, že útočníkmi bol otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama, ktorý je v súčasnosti v kritickom, no stabilizovanom stave. Po žiadnom ďalšom páchateľovi austrálske orgány nepátrajú.

Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. Jednou z nich je aj 10-ročné dievčatko. Pôvodné informácie stanovili počet obetí na 12 a počet zranených na 29.

Aktualizované 20:50 Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje o tom televízia Sky News.

Aktualizované 19:30 Britský kráľ Karol III. podľa denníka The Independent uviedol, že je útokom zdesený a zarmútený. Svetlo v srdci sviatku chanuka podľa neho vždy "zvíťazí nad temnotou takéhoto zla".

Útok odsúdil aj Irán. "Odsudzujeme násilný útok v Sydney v Austrálii. Terorizmus a zabíjanie ľudí, kdekoľvek sa deje, odmietame a odsudzujeme," napísal na X hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmáíl Bagháj. Austrálske úrady pritom koncom novembra zaradili iránske revolučné gardy na zoznam štátnych sponzorov terorizmu, pretože podľa nich zorganizovali v roku 2024 dva žhárske antisemitské útoky v Sydney a Melbourne.

Aktualizované 19:15 „(Palestínsky štát) opätovne kategoricky odmieta všetky formy násilia, terorizmu a extrémizmu, ktoré sú v rozpore s ľudskými hodnotami a etickými zásadami, ako aj s učením všetkých náboženstiev, ktoré vyzývajú k mieru, rešpektovaniu ľudského života a odmietaniu nenávisti a extrémizmu,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.

Palestínska diplomacia tiež potvrdila „plnú solidaritu s priateľskou Austráliou“ a rodinám obetí vyjadrila úprimnú sústrasť. AFP pripomína, že Canberra spolu so Spojeným kráľovstvom a Kanadou v septembri oficiálne uznala Palestínsky štát.

Aktualizované 16:30 Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil nedeľnú streľbu na pláži Bondi v austrálskom Sydney. Pellegrini incident označil za „akt násilia, ktorý musí byť jednoznačne odsúdený“. „Spoločne vyjadrujeme solidaritu s Austráliou - v našom svete nie je miesto pre terorizmus a antisemitizmus,“ dodal slovenský prezident na platforme X.

Streľbu, ku ktorej došlo počas osláv židovského sviatku Chanuka, odsúdil aj odchádzajúci český premiér Petr Fiala. Incident bol podľa neho „aktom číreho zla“. Podobné vyhlásenie zverejnil aj jeho poľský náprotivok Donald Tusk.

„Odsudzujem dnešný ohavný smrtiaci útok na židovské rodiny, ktoré sa zišli v Sydney, aby oslávili Chanuku. Moje srdce je v tento prvý deň Chanuky so židovskou komunitou po celom svete,“ uviedol na X generálny tajomník OSN António Guterres.

Aktualizované 15:10 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že je útokom šokovaná, a vyjadrila sústrasť rodinám obetí a ich blízkym. "Európa stojí pri Austrálii a židovských komunitách, nech sú kdekoľvek. Sme zjednotení proti násiliu, antisemitizmu a nenávisti," napísala na sociálnu sieť X.

"Zdieľame bolesť austrálskeho ľudu a aj naďalej budeme neúnavne bojovať proti nenávisti antisemitizmu, ktorá zraňuje nás všetkých, kdekoľvek udrie," napísal na X francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Šok nad útokom vyjadril tiež nemecký kancelár Friedrich Merz. "Je to útok na naše spoločné hodnoty. Musíme bojovať proti antisemitizmu, tu v Nemecku a po celom svete," napísal na X.

Podľa britského premiéra Keira Starmera bude Británia vždy stáť pri Austrálii a pri židovskej komunite. "Antisemitský teroristický útok proti židovským rodinám oslavujúcim chanuku" označil na sieti X označil za "odporný".

Takisto americký minister zahraničia Marco Rubio v mene Spojených štátov útok odsúdil a na X napísal: "Pre antisemitizmus nie je na tomto svete miesto. Naše modlitby patria obetiam tohto hrôzostrašného útoku, židovskej komunite a austrálskemu ľudu."

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa z nečinnosti. "Pred tromi mesiacmi som austrálskemu premiérovi napísal, že jeho politika prilieva olej do ohňa antisemitizmu," uviedol podľa agentúry AFP Netanjahu. "Antisemitizmus je rakovina, ktorá sa šíri, keď vodcovia mlčia a sú nečinní," dodal.

Aktualizované 14:55 Austrálsky premiér Anthony Albanese vyhlásil, že streľba na pláži Bondi Beach bola „aktom zlého antisemitizmu a terorizmu, ktorý zasiahol srdce nášho národa“, upozornilo BBC

Aktualizované 14:50 Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vyjadril zároveň úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Uviedol to na sociálnej sieti. „Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.

 
 

Aktualizované 13:15 Policajti informovali, že sa im podarilo dostať do podozrivého vozidla, v ktorom mali byť podomácky vyrobené bomby. Podozrenie sa napokon potvrdilo. Podľa BBC sa bombu podarilo zabezpečiť a pracuje sa na jej zneškodnení. 

Aktualizované 13:10 Na sociálnych sieťach sa objavilo šokujúce video. Na záberoch je vidieť minimálne 7 tiel, ktoré nehybne ležia na zemi. Jedna z obetí má zakrytú tvár bundou a je obklopená krvou. Svedkovia sa pokúšajú dať prvú pomoc a masáž srdca ďalším osobám ležiacim na zemi. V pozadí počuť plač a krik okolitých ľudí, ale aj sirény áut záchranných zložiek. V okolí vidieť krvavé škrvny.

Aktualizované 12:30 Podľa austrálskych médií bolo na Bondi Beach v Sydney počas oslavy asi 2000 ľudí. Ide o najhoršiu masovú streľbu v krajine od masakru v Port Arthure v roku 1996. 

Aktualizované 12:25 Počet obetí streľby na najznámejšej pláži v Austrálii stúpol na 12, píše BBC. Aktualizovaný počet obetí potvrdil premiér Nového Južného Walesu Chris Minns. Medzi obeťami majú byť aj deti, policajt a jeden z útočníkov. Polícia útok vyšetruje ako terorizmus. Premiér zdôrazňuje, že takéto masové streľby sú v Austrálii veľmi zriedkavé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizované 12:10 Policajný komisár Mal Lanyon upozornil, že polícia našla na Campbell Parade v Bondi vozidlo. Domnievajú sa, že sa v ňom nachádza niekoľko improvizovaných výbušnín. V okolí vozidla sa pohybuje záchranná jednotka pre zneškodňovanie bômb. Podľa komisára výbušné zariadenie vo vozidle má súvisieť so zosnulým páchateľom. 

Aktualizované 12:00 Policajný komisár Mal Lanyon uviedol, že nemôže potvrdiť vekové rozpätie obetí. Domnieva sa však, že medzi zranenými prevezenými do nemocnice bolo aj dieťa. Medzi zranenými sú aj dvaja policajti, ktorí sú v kritickom stave a sú na operácii. 

Aktualizované 11:25 Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka. Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video streľby dvoch mužov v čiernom. Predseda asociácie vyhlásil, že streľba bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“. „Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ povedal Robert Gregory agentúre AFP.

Izraelský prezident Isaac Herzog odsúdil nedeľnú streľbu v Sydney a označil ju za „krutý útok na Židov“. V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu. Austrálsky premiér Anthony Albanese streľbu vo vyhlásení označil za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranári sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Myslím na každého postihnutého,“ uviedol Albanese vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.

HOROR na austrálskej pláži
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Baker)
HOROR na austrálskej pláži
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Baker)
HOROR na austrálskej pláži
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Baker)

Aktualizované 11:15 - Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.

Streľba na Bondi Beach

Bezprostredne neboli k dispozícii žiadne údaje o prípadných obetiach. Záchranári oznámili, že po streľbe previezli osem ľudí do nemocníc. „Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.

„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Dve osoby boli zadržané, uviedla polícia a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice.

Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný. Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.

Viac o téme: StreľbaOzbrojenciPolícia AustráliaSydneyBondi Beach
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ sanitky stoja pozdĺž ulice
Krvavý útok otriasol Brownovou univerzitou: Najmenej dvaja mŕtvi a osem ťažko zranených! Páchateľ je na úteku
Zahraničné
Ilustračné foto
Nigerijskí vojaci zastrelili 9 protestujúcich žien: Armáda popiera zodpovednosť
Zahraničné
Polícia zasahuje po streľbe
Na americkej univerzite Kentucky sa strieľalo! Vyhasol jeden život
Zahraničné
FOTO Muž útočil v Nórsku
Panika v nákupnom centre: Mladík s brokovnicou spustil streľbu! Polícia ľudí evakuovala
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vianočná tržnica na Námestí Nežnej revolúcie v Bratislave
Vianočná tržnica na Námestí Nežnej revolúcie v Bratislave
Správy
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!
Prominenti
Svätá liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny
Svätá liturgia spojená s vyslaním koledníkov Dobrej noviny
Správy

Domáce správy

Prestup roka? Podľa Kollára
Prestup roka? Podľa Kollára sa Cigániková a Sulík chc pripojiť k Sme rodina: Poslankyňa reaguje!
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Ilustračné foto
Uzávera na D1 medzi Zlatými pieskami a Bernolákovom sa skončila
Domáce
MIMORIADNE Medzi obeťami streľby v Austrálii je aj SLOVENKA! Nové mrazivé info: Slovákov bolo na pláži viac
MIMORIADNE Medzi obeťami streľby v Austrálii je aj SLOVENKA! Nové mrazivé info: Slovákov bolo na pláži viac
Banská Bystrica

Zahraničné

Miestny obyvateľ Great Shelford,
BIZARNÁ oprava ciest: Miestny majiteľ reštaurácie zobral situáciu do vlastných rúk, výmole zakrýva CHLEBOM!
Zahraničné
Manžel zavraždil svoju ženu,
Šokujúca vražda krásnej missky: Manžel ju rozmixoval v mixéri! Predtým urobil ešte niečo desivejšie
Zahraničné
Povodne v Maroku.
Maroko zasiahli bleskové povodne: Najmenej sedem ľudí zomrelo
Zahraničné
Útok v stredosýrskom meste
V Sýrii zadržali päť ľudí v súvislosti s útokom v meste Palmýra
Zahraničné

Prominenti

Josh Allen a Hailee
Slávna kráska je tehotná: Dieťatko porodí známemu športovcovi!
Zahraniční prominenti
Zimná Farma 2 preslávila
Zimná Farma 2 preslávila Haklovú aj Komorovú: Pamätáte si víťaza? TAKTO vyzerá po rokoch!
Domáci prominenti
Patrícia a Robo Vittek
Patrícia a Robo Vittek opäť spolu: Neuveríte, kvôli čomu! Padali SLZY
Domáci prominenti
Carrie Underwood
Víťazka SuperStar s NOVÝM ÚČESOM: Fanúšikovia ju NESPOZNÁVAJÚ!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka sa zmenila na
Dovolenka sa zmenila na NOČNÚ MORU: Na palube výletnej lode vypukla EPIDÉMIA! Stovky dní na mori s HNAČKOU
Zaujímavosti
Žila DVOJITÝ život a
Žila DVOJITÝ život a nikto nič netušil: Až pred dôchodkom prezradila deťom ŠOKUJÚCE tajomstvo! Pravda im vyrazila dych
Zaujímavosti
7 zvláštnych signálov tela,
7 zvláštnych signálov tela, ktoré zrejme ignorujete: Následky môžu byť vážne!
vysetrenie.sk
Zákazníci kričali, natáčali a
NEPOCHOPITEĽNÝ trend valcuje sociálne siete: Deti zaplavili prevádzky a čakali len na JEDNO číslo! Čo znamená 67?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce

Ekonomika

Z bývalej baletky najmladšia miliardárka sveta: Kto je neznáma žena, ktorá zosadila z trónu Taylor Swift aj Lucy Guo?
Z bývalej baletky najmladšia miliardárka sveta: Kto je neznáma žena, ktorá zosadila z trónu Taylor Swift aj Lucy Guo?
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)

Varenie a recepty

Rýchle vianočné koláče, ktoré zvládnete aj na poslednú chvíľu. 17 TOP receptov na jednom mieste.
Rýchle vianočné koláče, ktoré zvládnete aj na poslednú chvíľu. 17 TOP receptov na jednom mieste.
Najlepšie cesto na vanilkové rožky od pani Margity. Netrhá sa a stačia naň 4 suroviny.
Najlepšie cesto na vanilkové rožky od pani Margity. Netrhá sa a stačia naň 4 suroviny.
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Vianočné štafetky v čokoláde s kávovo-rumovým krémom
Koláče a torty
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Rady a tipy

Šport

Juraj Slafkovský proti Connorovi McDavidovi: Online prenos zo zápasu Montreal – Edmonton
Juraj Slafkovský proti Connorovi McDavidovi: Online prenos zo zápasu Montreal – Edmonton
Juraj Slafkovský
Päťgólová dráma: Slovan zlomil Žilinu a s vypätím síl si zabezpečil zimovanie na čele ligy
Päťgólová dráma: Slovan zlomil Žilinu a s vypätím síl si zabezpečil zimovanie na čele ligy
Niké liga
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Rozprávka sa nekončí: Uchmatla triumf v superobráku, šok pre Shiffrinovú, rozladená Vonnová
Najnovšie športové správy
Kritika v Slovane zabrala: Weiss je spokojný s výkonom, Staňo chváli návrat Žiliny do hry
Kritika v Slovane zabrala: Weiss je spokojný s výkonom, Staňo chváli návrat Žiliny do hry
Niké liga

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Práca z domu už nie je výhra? Tieto negatíva prehliada väčšina ľudí
Prostredie práce
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Prečo mladí menia prácu častejšie než ponožky?
Trendy na trhu práce
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Motivácia a produktivita
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
Získaj prácu

Technológie

Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Prečo rakovinové bunky prežijú liečbu a vracajú sa? Vedci odhaľujú ich „tajný trik“ a ako ho o ne pripraviť
Veda a výskum
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Google prináša na Androidy funkciu, ktorá ti môže raz zachrániť život: Postupne ju uvoľňuje do ďalších regiónov
Android
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Google Gemini v službách vojny. Pentagon pustil AI medzi vojakov aj úradníkov, kritici varujú pred následkami
Správy
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Koľko hodín je na Marse? Astronómovia zistili, že čas u nášho suseda plynie inak než na Zemi
Veda a výskum

Bývanie

Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?

Pre kutilov

Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Zábava
4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Miestny obyvateľ Great Shelford,
Zahraničné
BIZARNÁ oprava ciest: Miestny majiteľ reštaurácie zobral situáciu do vlastných rúk, výmole zakrýva CHLEBOM!
Manžel zavraždil svoju ženu,
Zahraničné
Šokujúca vražda krásnej missky: Manžel ju rozmixoval v mixéri! Predtým urobil ešte niečo desivejšie
Prestup roka? Podľa Kollára
Domáce
Prestup roka? Podľa Kollára sa Cigániková a Sulík chc pripojiť k Sme rodina: Poslankyňa reaguje!
Prípad dievčaťa (12), ktoré
Zahraničné
Prípad dievčaťa (12), ktoré matka nechala vŕtať do lebky pacienta: Šokujúci verdikt súdu

Ďalšie zo Zoznamu