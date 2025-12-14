HOROR na austrálskej pláži počas židovského sviatku: Hlásia 16 mŕtvych, vrátane detí! Útok označili ako teroristický čin

SYDNEY - Austrálska polícia v nedeľu vyzvala verejnosť, aby sa ukryla do bezpečia počas streľby na pláži Bondi Beach v Sydney. Podľa miestnych médií je po streľbe dvoch ozbrojencov na mieste niekoľko ležiacich tiel. Informovala o tom agentúra AFP.
Aktualizované 21:55 Policajný komisár Nového Južného Walesu Mal Lanyon informoval, že útočníkmi bol otec (50) a syn (24). Staršieho strelca sa polícii podarilo zastreliť, zatiaľ čo druhého zadržala. Mladšieho z dvojice identifikovali úrady ako Návida Akrama, ktorý je v súčasnosti v kritickom, no stabilizovanom stave. Po žiadnom ďalšom páchateľovi austrálske orgány nepátrajú.
Podľa polície sú obete vo veku desať až 87 rokov. Jednou z nich je aj 10-ročné dievčatko. Pôvodné informácie stanovili počet obetí na 12 a počet zranených na 29.
Aktualizované 20:50 Počet obetí nedeľnej streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje o tom televízia Sky News.
Aktualizované 19:30 Britský kráľ Karol III. podľa denníka The Independent uviedol, že je útokom zdesený a zarmútený. Svetlo v srdci sviatku chanuka podľa neho vždy "zvíťazí nad temnotou takéhoto zla".
Útok odsúdil aj Irán. "Odsudzujeme násilný útok v Sydney v Austrálii. Terorizmus a zabíjanie ľudí, kdekoľvek sa deje, odmietame a odsudzujeme," napísal na X hovorca iránskeho ministerstva zahraničia Esmáíl Bagháj. Austrálske úrady pritom koncom novembra zaradili iránske revolučné gardy na zoznam štátnych sponzorov terorizmu, pretože podľa nich zorganizovali v roku 2024 dva žhárske antisemitské útoky v Sydney a Melbourne.
Aktualizované 19:15 „(Palestínsky štát) opätovne kategoricky odmieta všetky formy násilia, terorizmu a extrémizmu, ktoré sú v rozpore s ľudskými hodnotami a etickými zásadami, ako aj s učením všetkých náboženstiev, ktoré vyzývajú k mieru, rešpektovaniu ľudského života a odmietaniu nenávisti a extrémizmu,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.
Palestínska diplomacia tiež potvrdila „plnú solidaritu s priateľskou Austráliou“ a rodinám obetí vyjadrila úprimnú sústrasť. AFP pripomína, že Canberra spolu so Spojeným kráľovstvom a Kanadou v septembri oficiálne uznala Palestínsky štát.
Aktualizované 16:30 Slovenský prezident Peter Pellegrini odsúdil nedeľnú streľbu na pláži Bondi v austrálskom Sydney. Pellegrini incident označil za „akt násilia, ktorý musí byť jednoznačne odsúdený“. „Spoločne vyjadrujeme solidaritu s Austráliou - v našom svete nie je miesto pre terorizmus a antisemitizmus,“ dodal slovenský prezident na platforme X.
Streľbu, ku ktorej došlo počas osláv židovského sviatku Chanuka, odsúdil aj odchádzajúci český premiér Petr Fiala. Incident bol podľa neho „aktom číreho zla“. Podobné vyhlásenie zverejnil aj jeho poľský náprotivok Donald Tusk.
„Odsudzujem dnešný ohavný smrtiaci útok na židovské rodiny, ktoré sa zišli v Sydney, aby oslávili Chanuku. Moje srdce je v tento prvý deň Chanuky so židovskou komunitou po celom svete,“ uviedol na X generálny tajomník OSN António Guterres.
Aktualizované 15:10 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že je útokom šokovaná, a vyjadrila sústrasť rodinám obetí a ich blízkym. "Európa stojí pri Austrálii a židovských komunitách, nech sú kdekoľvek. Sme zjednotení proti násiliu, antisemitizmu a nenávisti," napísala na sociálnu sieť X.
"Zdieľame bolesť austrálskeho ľudu a aj naďalej budeme neúnavne bojovať proti nenávisti antisemitizmu, ktorá zraňuje nás všetkých, kdekoľvek udrie," napísal na X francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Šok nad útokom vyjadril tiež nemecký kancelár Friedrich Merz. "Je to útok na naše spoločné hodnoty. Musíme bojovať proti antisemitizmu, tu v Nemecku a po celom svete," napísal na X.
Podľa britského premiéra Keira Starmera bude Británia vždy stáť pri Austrálii a pri židovskej komunite. "Antisemitský teroristický útok proti židovským rodinám oslavujúcim chanuku" označil na sieti X označil za "odporný".
Takisto americký minister zahraničia Marco Rubio v mene Spojených štátov útok odsúdil a na X napísal: "Pre antisemitizmus nie je na tomto svete miesto. Naše modlitby patria obetiam tohto hrôzostrašného útoku, židovskej komunite a austrálskemu ľudu."
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu obvinil austrálskeho premiéra Anthonyho Albanesa z nečinnosti. "Pred tromi mesiacmi som austrálskemu premiérovi napísal, že jeho politika prilieva olej do ohňa antisemitizmu," uviedol podľa agentúry AFP Netanjahu. "Antisemitizmus je rakovina, ktorá sa šíri, keď vodcovia mlčia a sú nečinní," dodal.
Aktualizované 14:55 Austrálsky premiér Anthony Albanese vyhlásil, že streľba na pláži Bondi Beach bola „aktom zlého antisemitizmu a terorizmu, ktorý zasiahol srdce nášho národa“, upozornilo BBC.
Aktualizované 14:50 Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odsúdil útok na židovskú komunitu v Austrálii počas osláv ich sviatku Chanuka. Vyjadril zároveň úprimnú sústrasť pozostalým obetí. Uviedol to na sociálnej sieti. „Vždy som sa jasne a zásadne staval na stranu nekompromisného postoja, že akékoľvek násilie, antisemitizmus, neznášanlivosť či extrémizmus sú neprijateľné. V mojom vnímaní predstavujú priamy útok na demokratické princípy akejkoľvek modernej slobodnej spoločnosti. Jednoznačne som proti všetkým formám nenávisti a fanatizmu,“ poznamenal.
Aktualizované 13:15 Policajti informovali, že sa im podarilo dostať do podozrivého vozidla, v ktorom mali byť podomácky vyrobené bomby. Podozrenie sa napokon potvrdilo. Podľa BBC sa bombu podarilo zabezpečiť a pracuje sa na jej zneškodnení.
Aktualizované 13:10 Na sociálnych sieťach sa objavilo šokujúce video. Na záberoch je vidieť minimálne 7 tiel, ktoré nehybne ležia na zemi. Jedna z obetí má zakrytú tvár bundou a je obklopená krvou. Svedkovia sa pokúšajú dať prvú pomoc a masáž srdca ďalším osobám ležiacim na zemi. V pozadí počuť plač a krik okolitých ľudí, ale aj sirény áut záchranných zložiek. V okolí vidieť krvavé škrvny.
Aktualizované 12:30 Podľa austrálskych médií bolo na Bondi Beach v Sydney počas oslavy asi 2000 ľudí. Ide o najhoršiu masovú streľbu v krajine od masakru v Port Arthure v roku 1996.
Aktualizované 12:25 Počet obetí streľby na najznámejšej pláži v Austrálii stúpol na 12, píše BBC. Aktualizovaný počet obetí potvrdil premiér Nového Južného Walesu Chris Minns. Medzi obeťami majú byť aj deti, policajt a jeden z útočníkov. Polícia útok vyšetruje ako terorizmus. Premiér zdôrazňuje, že takéto masové streľby sú v Austrálii veľmi zriedkavé.
Aktualizované 12:10 Policajný komisár Mal Lanyon upozornil, že polícia našla na Campbell Parade v Bondi vozidlo. Domnievajú sa, že sa v ňom nachádza niekoľko improvizovaných výbušnín. V okolí vozidla sa pohybuje záchranná jednotka pre zneškodňovanie bômb. Podľa komisára výbušné zariadenie vo vozidle má súvisieť so zosnulým páchateľom.
Aktualizované 12:00 Policajný komisár Mal Lanyon uviedol, že nemôže potvrdiť vekové rozpätie obetí. Domnieva sa však, že medzi zranenými prevezenými do nemocnice bolo aj dieťa. Medzi zranenými sú aj dvaja policajti, ktorí sú v kritickom stave a sú na operácii.
Aktualizované 11:25 Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka. Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video streľby dvoch mužov v čiernom. Predseda asociácie vyhlásil, že streľba bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“. „Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ povedal Robert Gregory agentúre AFP.
Izraelský prezident Isaac Herzog odsúdil nedeľnú streľbu v Sydney a označil ju za „krutý útok na Židov“. V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu. Austrálsky premiér Anthony Albanese streľbu vo vyhlásení označil za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranári sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Myslím na každého postihnutého,“ uviedol Albanese vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
Aktualizované 11:15 - Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.
Streľba na Bondi Beach
Bezprostredne neboli k dispozícii žiadne údaje o prípadných obetiach. Záchranári oznámili, že po streľbe previezli osem ľudí do nemocníc. „Môžeme vám len oznámiť, že sme na mieste ošetrili viacero ľudí a v tejto fáze sme osem previezli do rôznych nemocníc v Sydney,“ povedal agentúre AFP hovorca záchrannej služby Nového Južného Walesu.
„Polícia reaguje na vyvíjajúci sa incident na pláži Bondi Beach a nalieha na verejnosť, aby sa oblasti VYHLA. Každý, kto sa nachádza na mieste činu, by sa mal ukryť,“ uviedla polícia Nového Južného Walesu vo vyhlásení na sociálnych sieťach. Dve osoby boli zadržané, uviedla polícia a varovala, že operácia „pokračuje“. Ľudia by sa mali vyhýbať tejto oblasti, poslúchať policajné pokyny a neprekračovať policajné hranice.
Denník Sydney Morning Herald uviedol, že jeden podozrivý strelec bol postrelený políciou, zatiaľ čo ďalší bol zadržaný. Pláž Bondi vo východnom Sydney je najznámejšou plážou Austrálie, ktorá najmä cez víkendy priťahuje obrovské množstvo surferov, plavcov a turistov.