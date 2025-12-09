Soňa Müllerová vychválila dcéru Emu: To, čo robí, je až dojemné! Po kom to má?!

BRATISLAVA - Moderátorka Soňa Müllerová miluje Vianoce! V rozhovore prezradila, ako u nich prebiehajú sviatky, čo pre ňu znamenajú viacgeneračné stretnutia a čím ju každý rok dostane jej dcéra Ema!
Vianočné sviatky Soni Müllerovej sa ani po rokoch nemenia a k prestretému stolu si sadajú spolu celá rodina. „Budú samozrejme spoločné, všetci sa usilujeme o to, aby boli viacgeneračné Vianoce,“ hovorí s úsmevom. Sama vyrastala v prostredí, kde bol Štedrý deň veľkým rodinným rituálom, deti Emma a Filip však budú prežívať vianočnú atmosféru v dvoch rodinách. „Moje deti boli pri mne, takže oni sú so mnou a s mojou rodinou, a potom idú k tatinovi a sú s ním a jeho rodinou.“
A hoci sú dávno dospelé, vianočné rituály nezmizli – naopak, niektoré získavajú ešte väčší zmysel. Müllerová sa neubráni dojatiu pri slovách o tom, ako jej dcéra Ema prežíva štedrovečerné prípravy. „Určite si potrpíme na darčeky… Ema je neskutočne tvorivá a ten posledný deň sa zavrie do izby, balí, kreslí, vystrihuje, lepí… až je to dojemné. Uvedomujem si, ako jej na tých Vianociach záleží. Ako jej záleží na tom, aby ten darček, ktorý ona dá, bol krásny, aby to malo niečo spoločné s ňou, s jej nápadom,“ nešetrí chválou moderátorka, ktorá má so svojou dcérou Emou blízky vzťah. Reč sa však zvrtla aj na to, čo by si želala pod stromček moderátorka - a zrejme by to ocenil každý jeden z nás!