Kľúčový krok: Libanon a Sýria podpísali dohodu o vydaní väzňov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

BEJRÚT - Libanon v piatok podpísal dohodu so Sýriou o vydaní približne 300 odsúdených osôb do Damasku. Podľa agentúry AFP je tento krok považovaný za kľúčový pre otvorenie novej kapitoly vo vzťahoch medzi týmito dvoma krajinami.

V preplnených libanonských väzniciach sa nachádza viac ako 2200 Sýrčanov, ktorí sú zadržiavaní pre rôzne obvinenia. Mnohí stále čakajú na súdny proces. Stovky z nich sa pre obvinenia z „terorizmu“ či súvisiacich činov vrátane útokov na libanonské jednotky postavili pred vojenské súdy. Ďalší zase mali byť členmi džihádistických alebo ozbrojených skupín, ktoré boli proti zvrhnutému prezidentovi Bašárovi Asadovi. Tomu počas občianskej vojny v Sýrii vyjadrovalo podporu libanonské hnutie Hizballáh.

Podpredseda libanonskej vlády Tárik Mitri a sýrsky minister spravodlivosti Mazhar Wajs oznámili podpísanie dohody na tlačovej konferencii v Bejrúte. Wajs túto dohodu označil za „dôležitý krok na ceste k spravodlivosti pri riešení situácie odsúdených, ktorí prežili dlhý čas vo väzení a ktorých prípady patrili medzi právne najzložitejšie“.

Dohoda sa týka približne 300 odsúdených

Dohoda sa týka približne 300 odsúdených. V prípade ostatných zadržaných osôb sú potrebné dlhé postupy, kým bude dosiahnutá dohoda o ich vydaní, objasnil podpredseda libanonskej vlády. Dodal, že dohoda podporuje „dôveru a politickú vôľu, ktorá už existuje medzi týmito dvoma krajinami“. Sýrsky minister zahraničných vecí Asad aš-Šajbaní na sieti X uviedol, že ide o historický míľnik smerom k vyriešeniu tejto otázky a „počiatočný bod pre silné strategické vzťahy“.

Libanonskí predstavitelia objasnili, že odsúdené osoby, ktoré splnili podmienky vrátane odpykania si najmenej desať rokov väzenia, budú vydané do Sýrie, kde dokončia svoj trest. Mitri povedal, že táto spolupráca presahuje len otázku odsúdených, lebo predstavitelia oboch krajín pracujú na vyriešení všetkých problémov, ktoré podľa neho vyriešia bilaterálne vzťahy. Prvým krokom po podpísaní dohody bude rozhodnutie kabinetu o zrušení Libanonsko-sýrskej vyššej rady - orgánu z čias Asadovej vlády.

Zároveň posúdia „neférové dohody uzavreté počas sýrskej nadvlády v Libanone, ako aj vymedzenie pozemných a námorných hraníc,“ dodal Mitri. AFP pripomína, že sýrske jednotky vstúpili do Libanonu v roku 1976 ako súčasť arabských síl, ktoré mali ukončiť občiansku vojnu. Namiesto toho sa Sýria stala dominantnou vojenskou a politickou silou v krajine a ovplyvňovala všetky aspekty libanonského života. Sýrske jednotky sa z Libanonu stiahli v roku 2005.

