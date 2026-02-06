PORNOškandál! S priateľkou si užívali romantickú noc: VIDEO skrytej kamery z hotela našiel na internete

ŠEN-ČEN – Istý Číňan zažil doslova šok. Keď si prehľadával web pre dospelých, narazil na video, kde spoznal vlastnú tvár. S pornopriemyslom nemal pritom nič spoločné. Podľa okolitého prostredia si uvedomil, že ho aj s priateľkou natáčali skryté kamery, keď sa ubytovali v hoteli.
V Číne zrejme prebieha nelegálny trh s videami pre dospelých. Istý Eric, zdroj BBC uvádza, že to nie je jeho skutočné meno, si jedného dňa prezeral stránky nemenovaného webu s pornom, keď nečakane na jednom spoznal seba aj svoju priateľku. Pár pritom nepodpisoval žiadnu zmluvu podobného charakteru a nesúhlasil ani s natáčaním vlastných aktov. Napriek tomu sa na pornostránke objavilo ich vášnivé video.
Na videu Eric spoznal prostredie spálne a spomenul si, že zhruba tri týždne predtým bol s priateľkou na výlete a ubytovali sa v hoteli v meste Šen-čen. Nikto ich však vopred neinformoval, že na izbe, ktorú si vzali, sú skryté kamery. Videli ich tak tisíce ľudí, ktorí majú prístup na pornostránku. Eric sa tak stal obeťou pornopriemyslu. Keď partnerke Emily oznámil, že ich v intímnej chvíli mohli vidieť priatelia aj rodina, celé týždne spolu neprehovorili. Prípad sa odohral ešte v roku 2023.
Nelegálne videá na Telegrame
BBC pripomína, že podobné praktiky existujú v Číne už najmenej desať rokov, a to aj napriek tomu, že pornografia je tam zakázaná. Po sociálnych sieťach sa v posledných rokoch rozbehli diskusie, kde sa ženy navzájom upozorňujú, že niektoré kamery malé ako guma na ceruzke. Niektoré páry dokonca zašli ešte do väčších opatrní a údajne si v hotelových izbách postavia na noc stan, aby ich nemohol nikto natáčať.
Vláda zaviedla na jar minulého roku nariadenia, ktoré majú pomôcť v boji proti nelegálnej pornografii. Od majiteľov hotelov sa odvtedy vyžaduje, aby na pravidelnej báze kontrolovali izby, či v nich nie sú uložené skryté kamery.
Veľká časť nelegálneho materiálu zo skrytých kamier propagujú cez Telegram. BBC odhalilo, že len za 18 mesiacov sa na Telegrame objavilo 6 rôznych webov, ktoré propagovali nelegálne natočené porno. Spoločnosti mali tvrdiť, že prevádzkujú viac ako 180 špionážnych kamier umiestnených priamo v hotelových izbách, ktoré mohli vysielať aj naživo.
Ako to celé funguje?
BBC vyslala redaktora, aby odhalil celé fungovanie nelegálneho pornopriemyslu v Číne. Vydával sa za bežného spotrebiteľa a stretol sa s jedným z najväčších obchodníkov v nelegálnom pornopriemysle, ktorý si hovorí "AKA".
"Za prístup k jednej webovej stránke, ktorá vysielala naživo, požadujú poplatok 450 juanov. Po prihlásení som mal možnosť vybrať si z piatich rôznych kanálov, pričom každý vysielal v inej izbe. Video sa spustilo v momente, ako sa v izbe na senzor rozsvietili svetlá. Vedel som to dokonca spätne pretočiť alebo stiahnuť celé video do archívu" prezradil.
Len jeden z kanálov, ktorý propagoval "AKA" mal počas vyšetrovania BBC viac ako 10-tisíc členov. V archíve bolo viac ako 6-tisíc videí, pričom najstaršie boli z roku 2017. Keď jednu kameru odhalili, zdroj pod menom "AKA" napísal, že v ďalšom hoteli spustili vysielanie cez novú kameru. Od minulého roka zarobil AKA najmenej 163-tisíc juanov, pričom priemerný ročný príjem v Číne za rok 2025 bol podľa Čínskeho štatistického úradu 43 377 juanov.
