Karin Majtánová svojich chlapov rozmaznáva: V kuchyni sa musí obracať! Čo im pripravuje?

BRATISLAVA - Moderátorka Karin Majtánová patrí k ženám, ktoré si kvalitné jedlo dokážu vychutnať všetkými zmyslami. Dokázala to aj na nedávnej degustačnej večeri, ktorú si užila v spoločnosti manžela Petra.
Karin otvorene priznala, že podobné zážitky nie sú u nich na dennom poriadku. „Jednak to nie je u nás celkom zažité, je málo reštaurácií, ktoré to ponúkajú, ale ja to mám veľmi rada, lebo je to majstrovstvo,“ pochválila degustačný večer, ktorý si s manželom nesmierne užili. Najväčším favoritom večera bol pre ňu dokonale pripravený zubáč. „Ten bol fantastický, neskutočne prepracovaný, premakaný, kde sa spojili rôzne chute a spolu to dávalo v puse jeden lahodný celok. To je také majstrovstvo, čo si zaslúži uznanie. Také doma nevaríme, ale prečo si to z času na čas nedopriať?“ usmieva sa moderátorka, ktorá vie oceniť tie najjemnejšie kulinárske detaily.
Hoci degustačné večere sú pre ňu sviatkom, Karin priznala, že doma varí takmer nepretržite. A nielen pre rodinu. „Ja si rada vymýšľam, ale väčšinou to má prazáklad v klasike. Mám doma dvoch chlapov, ktorí milujú maminu kuchyňu a ja veľmi rada varím pre viac ľudí. U nás je vždy plný dom, u nás sú dvere takmer vždy otvorené pre priateľov, blízkych, pre susedov a pre ľudí, ktorí majú chuť si dať niečo dobré,“ opisuje atmosféru u Majtánovcov známa moderátorka, ktorá neváha si svojich chlapcov rozmaznávať. Neuveríte, čo všetko im Karin s láskou dopraje!