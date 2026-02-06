Irán musí prestať byť destabilizujúcou silou, uviedol Barrot

BEJRÚT - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok na návšteve Libanonu povedal, že Irán by mal prestať byť „destabilizujúcou silou“. Odvolával sa pritom na jeho jadrový program a podporu „teroristických“ skupín, ktoré podľa šéfa diplomacie ohrozujú krajiny na Blízkom východe a v Európe. Informuje správa agentúry AFP.
Barrot na tlačovej konferencii v Bejrúte vyzval „skupiny podporované Iránom,“ aby preukázali najvyššiu zdržanlivosť v prípade vojenskej eskalácie týkajúcej sa islamskej republiky. Irán podporuje okrem iných aj libanonské hnutie Hizballáh, ktoré bolo v roku 2024 vo vojne s Izraelom. Šéf francúzskej diplomacie pred piatkovou návštevou Bejrútu uviedol, že na odzbrojenie Hizballáhu musí libanonská armáda dostať prostriedky. Tá v januári oznámila, že v súlade s dohodou o prímerí s Izraelom z novembra 2024 dokončila prvú fázu plánu na odzbrojenie hnutia.
Libanon bol poslednou zastávkou Barrota
Libanon bol poslednou zastávkou Barrota na jeho turné, v rámci ktorého navštívil aj Sýriu a Irak. K Iránu sa vyjadril v deň, keď sa v Ománe konali rokovania predstaviteľov islamskej republiky a Spojených štátov. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí označil v piatok atmosféru na rokovaniach za „pozitívnu“. USA krátko po týchto rozhovoroch oznámili nové sankcie voči Teheránu. Zamerané sú na obmedzenie vývozu ropy z krajiny. Rokovania o jadrovom programe sa uskutočnili po opakovaných hrozbách vojenskej intervencie voči Iránu zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zásah predtým obhajoval ako pomoc účastníkom protivládnych protestov.
Západ dlho obviňuje Irán
Západ dlho obviňuje Irán z toho, že sa snaží získať jadrové zbrane, čo Teherán popiera tvrdiac, že jeho program je určený výlučne na civilné účely.Británia, Francúzsko a Nemecko koncom augusta 2025 aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, teda proces opätovného uvalenia sankcií, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015.