Sexuálne harašenie v obľúbenej šou! Diváci sa červenali: Najskôr riešili EREKCIU, potom PRVÝ SEX!

BRATISLAVA – Pri nakrúcaní relácie Záhady tela sa poriadne červenali nielen súťažiaci, ale aj publikum! V štúdiu sa totiž riešila erekcia, prvý sex a odvážne priznania, ktoré prítomných doslova dostali do kolien.
V priamom prenose sa rozpútala vášnivá debata pri tvrdení - svoje rozhodnutie prehodnoť, ak máš... Jednou z možností bola erekcia. „Prehodnoť svoje rozhodnutie, ak máš erekciu, lebo väčšinou to zle skončí potom neskôr,“ varoval Sklár. Jeho partnerka hneď doplnila: „Ono to niekedy aj dobre začne.“ Zatiaľ čo Lujza Garajová Schrameková by na možnosť erekcia vsadila takmer všetko, Peter Sklár mal zásadné pochybnosti. Príležitosť zapojiť sa nevynechal ani Marcel Forgáč, ktorého komentáre pobavili celú sálu.
Ale šou išla ešte ďalej. Súťažiaci sa pustili aj do témy prvého sexu. Diskutovali, či majú muži z prvého milovania väčšie potešenie než ženy – a názor sa značne líšil. „Veď akože bolo to pekné, ale potom zaklopala na dvere jeho mama a... bol to stres,“ spomínala Lujza Garajová Schrameková na svoje „po prvé“. Peter Sklár si myslí, že ide o stres pre oboch, a Marcel Forgáč… jeho reakciu si pozrite vo videu.
Ďalšiu premiérovú epizódu obľúbenej súťažno-zábavnej relácie Záhady tela s moderátorom Mariánom Miezgom sledujte v sobotu 7. februára o 20.30 h na Jednotke. V štúdiu si svoje znalosti o ľudskom tele tentokrát preverí štvorica: Martina Zábranská s Marcelom Forgáčom a Lujza Garajová Schrameková s Petrom Sklárom.
