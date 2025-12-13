Hlasovačka za celebritný NAJ stromček ROKA: Gýč či klasika? Rozhodnite

Ktorý sa vám páči najviac? (Zdroj: Koláž Topky.sk)
BRATISLAVA - A je tu to! Vianočné sviatky sa pomaly blížia a niektoré celebrity už majú vyzdobené svoje domácnosti. Pochválili sa aj svojimi vianočnými stromčekmi. Tak čo u vás zvíťazí tento rok? Gýč alebo klasika? Hlasujte za najkrajší stromček roka!
1. Stromček herca Adama Bardyho
2. Stromček speváčky Dominiky Starej
3. Stromček českej speváčky Domi Alagii
4. Stromček moderátorky Jasminy Alagič
5. Stromček českej modelky Natálie Kočendovej
6. Stromček podnikateľky Zuzany Strausz Plačkovej
