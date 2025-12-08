Karin Haydu trpko odkazuje Slovákom: Nemôžeme byť všetci rovnako MÚDRI, ale... Silné slová!

BRATISLAVA - Karin Haydu vstúpila do nových vôd. Tentoraz sa posadila na autorskú stoličku. Spolu s kolegami hercami napísali divadelnú hru Kanál, ktorá si bez servítky uťahuje z televízneho sveta.
Štyria herci si "sadli za stôl" a vytvorili predstavenie plné humoru a zábavy. Karin už pri nápade vedela, že to bude jazda. „Ak si dobre spomínam, tak s touto ideou prišiel Števko Martinovič... vychádzame z vlastných skúseností,“ hovorí otvorene. A má ich požehnane – od denného seriálu cez ranné vysielania až po reality show, ktorú sama moderovala. A práve rôzne absurdné, vtipné aj trpké momenty sa pretavili do novej hry.
Haydu priznáva, že televízny svet má svoje svetlé, ale aj poriadne špinavé stránky. Preto aj názov Kanál podľa nej nesie viac významov, než by sa mohlo zdať. „Veľakrát to, čo sa vysiela v televízii, nie je vždy až také konzumé a nikdy neviete dopredu, čo bude mať úspech a čo nie. Čo považujete za umenie a kvalitné, veľmi nezaboduje a veľakrát tie najväčšie hanby ľudí zaujímajú,“ vysvetľuje bez servítky známa herečka.
A keby mala možnosť spláchnuť niečo do reálneho kanála ona sama? Herečka to vie presne: „Určite tú náladu, ktorá panuje v spoločnosti – to zlo, rivalitu, neprajnosť… Mám pocit, že sa začala vytrácať prirodzená slušnosť.“ Karin má toho na svojom hereckom konte viac ako dosť, no pri otázke, ktorý z televíznych formátov si užila najviac, nepotrebuje rozmýšľať. Najviac jej sedela úloha intrigánky v Ordinácii v ružovej záhrade. „Tam som sa vyjašila, vyhrala… hrala som veľmi negatívnu postavu, ktorá hýbala dejom a liezla ľuďom na nervy – a to ma bavilo,“ priznala pobavene a vzápätí prezradila, ktorý projekt je pre ňu stále špeciálny.