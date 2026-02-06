ŠOKUJÚCI pohľad na Trumpove chodidlá: Slonie členky tentoraz nezakryl! Au, to muselo bolieť

WASHIMGTON – Prezident USA Donald Trump už dávno nepatrí medzi najmladších. Počas jednej z jeho tlačových konferencií v Oválnej pracovni Bieleho domu, si reportéri všimli zaujímavý fakt. Hlava USA sa musela zrejme veľmi premáhať. Jeho členky doslova trpeli.
Prezident Spojených štátov amerických má už úctyhodný vek. Donald Trump však ako hlava USA musí častokrát rokovať so štátnikmi z iných krajín. Počas oficiálneho stretnutia s kolumbijským prezidentom Gustavom Petrom (65) si prítomné médiá všimli istú zvláštnosť. Šéf Bieleho domu mal zrejme bolesti, no nedal to na sebe vôbec poznať. Informuje o tom Daily Beast.
Stiahnuté chodidlá v topánkach
Na jednej z fotografií je pri dôkladnejšom pohľade viditeľné, akoby mal Trump doslova opuchnuté členky. Obuté mal pritom bežné čierne topánky, ktoré sa nosia k obleku. S prezidentom sedeli v Oválnej pracovni aj minister zahraničia Marco Rubio či viceprezident J.D. Vance. Snímok dostupných údajov vznikol dňa 3. februára.
Trump rokoval s prezidentom Petrom o situácií vo Venezuele, nadchádzajúcich voľbách v Kolumbii či ropnom priemysle v regióne Južnej Ameriky. Len minulý mesiac ho pritom "varoval, aby si dával pozor". Stalo sa tak po tom, ako americké jednotky zadržali venezuelského vládcu Nicolása Madura aj s manželkou a premiestnili ich do New Yorku.
"Bolo to veľmi príjemné stretnutie. Nikdy predtým sme sa síce nestretli a v rámci krajín nemáme silné vzájomné väzby, ale nepovedal nič, čo by ma malo uraziť," povedal americký prezident s tým, že témou počas rokovania boli aj sankcie. Kolumbijský prezident označil stretnutie v Bielom dome za "veľmi pozitívne" a "plné optimizmu".
Americký web pripomína, že Donald Trump sa stal historicky najstarším človekom na svete, ktorý prevzal prezidentský úrad. Urobil tak vo veku 79 rokov. Na druhé volebné obdobie musel počkať päť rokov, kedy v prezidentskom kresle sedel demokrat Joe Biden.
Problémy amerického prezidenta
Dlhé obdobie sa hovorí o tom, že hlava USA trpí zdravotnými problémami. Viackrát sa spomínali jeho modriny na zápästí, ktoré nedokázal zakryť ani make-up. Len nedávno sa dokonca riešilo, že zaspal priamo počas rozhovoru pred kamerami.