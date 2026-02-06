Ťažké dni v Španielsku: Sánchez vyzýva na opatrnosť, k záplavovej oblasti sa opäť blížia dažde

MADRID - Španielsky premiér Pedro Sánchez v piatok vyzval obyvateľov oblastí zasiahnutých záplavami na opatrnosť, keďže očakávajú ďalší dážď, ktorý má zasiahnuť časti Pyrenejského polostrova zničené búrkou Leonardo. Susedné Portugalsko sa zase len ťažko spamätáva z uplynulého týždňa, keď v dôsledku intenzívnych lejakov a silného vetra prišlo o život päť ľudí, stovky ďalších utrpeli zranenia a desaťtisíce domácností zostali bez dodávok elektriny. Informuje správa agentúry AFP.
V dôsledku búrky Leonardo prišiel tento týždeň o život jeden človek v Portugalsku a silno zasiahla aj juh Španielska. V Andalúzii záchranári evakuovali 8000 ľudí, pričom búrka vážne narušila cestnú a železničnú dopravu. Španielska meteorologická agentúra (AEMET) varovala pred sobotným príchodom ďalšej búrky Marta, ktorá by mohla zhoršiť situáciu v niektorých zaplavených obciach, kde za 24 hodín spadol objem zrážok zodpovedajúci niekoľkým mesiacom.
„Je veľmi pravdepodobné, že (búrka) vyvolá ďalšie záplavy, prívalové vlny a zosuvy pôdy,“ uviedol hovorca AEMET Rubén del Campo, a to najmä v hornatých oblastiach Andalúzie. Sánchez po návšteve koordinačného centra v provincii Cádiz a po leteckej prehliadke zaplavených polí povedal, že „všetci sme boli zdesení pri pohľade na tento neutíchajúci dážď“. Vzhľadom na „komplikované dni“, ktoré krajinu čakajú, vyzval obyvateľov na „veľkú opatrnosť“ a zachovanie pokoja.
Záchranári v piatok našli aj neidentifikované telo
Záchranári v piatok našli aj neidentifikované telo. Môže ísť o ženu, ktorú strhla rieka v obci Sayalonga ešte na začiatku týždňa, keď sa pokúšala zachrániť svojho psa. V Portugalsku, kde evakuovali približne 900 ľudí, uviedla meteorologická agentúra IPMA, že búrka Marta „prispeje k ďalšiemu zvýšeniu hladín riek“, najmä na juhu krajiny a v oblasti Lisabonu. Šéf portugalskej environmentálnej agentúry (APA) José Pimenta Machado povedal, že z priehrad vypustili za tri dni „objem vody zodpovedajúci ročnej spotrebe krajiny“.
Veliteľ civilnej ochrany Mário Silvestre uviedol, že síce došlo k „miernemu zlepšeniu, ak ide o zrážky“, no varoval pred ďalším blížiacim sa dažďom a vetrom s rýchlosťou až 100 kilometrov za hodinu. Civilná ochrana oznámila, že od štvrtka riešila viac než 7500 incidentov a nasadila vyše 26.500 záchranárov. Portugalský premiér Luís Montenegro v piatok navštívil zasiahnuté oblasti a uviedol, že predbežné odhady škôd presahujú štyri miliardy eur. Jeho vláda už po minulotýždňovej búrke schválila 2,5 miliardy na obnovu zasiahnutých oblastí.