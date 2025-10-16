Víťazke Miss ODVAHA nechýba: Nafotila AKTY!

BRATISLAVA - Adéla Štroffeková (23) sa nezdá! Postavila sa totiž pred objektív celkom nahá. Aha, na výsledok.
Víťazka súťaže krásy Miss Czech Republic Adéla Štroffeková opäť ukázala, že pred objektívom sa cíti ako ryba vo vode. Krásna modelka odhodila všetky zábrany a nechala sa zvečniť v Evinom rúchu, pričom na sebe mala iba vysoké podpätky.
„Fotilo sa s mojou obľúbenou fotografkou, s ktorou sa poznám už dlho, takže atmosféra bola od začiatku strašne príjemná. Medzi nami je prirodzená dôvera, čo je pri takomto type fotenia strašne dôležité,“ povedala pre Super.cz Adéla. Modelka priznala, že jej skúsenosti s fotením odvážnejších kampaní jej pomohli cítiť sa pred objektívom uvoľnene.
„Aj vďaka tomu, že fotím napríklad pre jednu českú značku spodnej bielizne aj erotickú sekciu, mám tú svoju hranicu hanblivosti už trochu posunutú. Zároveň sme si však obe dávali pozor, aby výsledok nepôsobil vyzývavo alebo vulgárne. Chceli sme, aby fotky pôsobili žensky, esteticky a umelecky. Aby z nich bola cítiť sila aj jemnosť ženy, nie lacnosť,“ dodala Štroffeková.
Páni si však môžu nechať zájsť chuť – Adéla je už štyri roky šťastne zadaná. Jej srdce patrí podnikateľovi Davidovi Šedivému, s ktorým tvorili harmonický pár už pred súťažou.
