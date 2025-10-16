Schudnutá Greppelová po utajenom ROZCHODE: Uff, dráždi zvodnými fotkami!

BRATISLAVA - Kristína Greppelová dokazuje, že každý koniec môže byť aj novým začiatkom. A na najnovších fotografiách z nej odpadnete. Aj po náročnom období dokáže žena žiariť viac než kedykoľvek predtým. Pozrite!
Kristína Greppelová a Tomáš Palonder tvorili pár niekoľko rokov a patrili medzi obľúbené dvojice slovenského šoubiznisu. Ich vzťah pôsobil harmonicky a dlho sa o nich hovorilo ako o stabilnom páre. Zo spoločného vzťahu majú dcérku Charlotte, ktorú obaja nesmierne milujú. Správy o ich rozchode sa na verejnosť dostali až v júli tohto roka a mnohých fanúšikov prekvapili.
Herec sa totiž na sociálnych sieťach pochválil záberom so svojou novou partnerkou. Dnes si Kristína a Tomáš žijú vlastné životy. Kým Tomáš si naplno užíva novú lásku a zdieľa šťastné chvíle po boku partnerky, Kristína sa vrhla do práce a sústredí sa na svoju hereckú cestu.
Nedávno sa na sociálnych sieťach pochválila sériou záberov zo zvodného fotenia. Herečka opäť ukázala, že na to, aby zaujala, nepotrebuje provokovať. Na fotografiách pózuje v elegantných bodkovaných šatách, ktoré zvýrazňujú jej štíhlu postavu a ženské krivky. Mnohí si všimli, že po utajenom rozchode výrazne schudla. Pod fotkami napísala aj krátky, no výstižný komentár, ktorý pobavil.
Herečka Greppelová po utajenom ROZCHODE: Výrazne schudla... Aha, aká je z nej KOČKA!
„Áno, v mojej DNA prúdi Talianka. Tak, a je to vonku,“ uviedla Kristína k snímkam, ktoré si okamžite získali množstvo pochvalných reakcií. Fanúšikovia v komentároch nešetrili komplimentmi. Mnohí sa zhodli, že Kristína je krásna žena a nesmierne jej to svedčí. Čo poviete?
