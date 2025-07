Krásna MISS náhle SKOLABOVALA: Bezvedomie, svalové kŕče a úplná strata pamäte!

Počas jedinej noci stratila vedomie hneď trikrát, dostala silné kŕče a následne si na nič nepamätala. Celý incident sa odohral v prítomnosti jej partnera Davida Šedivého, ktorý jej podľa všetkého zachránil život. „Pamätám si, že som sa cítila na odpadnutie, a potom už nič,“ opísala krásna misska pre Super.cz s tým, že si z celej situácie absolútne nič nepamätá. To, čo nasledovalo, vie len jej priateľ. „David mi povedal, že som mala kŕče v rukách a oči bez zreničiek. Myslel si, že je koniec,“ priznala z nemocničného lôžka.

Zážitok ako z hororu však, našťastie, neskončil tragicky – a to najmä vďaka rýchlej reakcii jej partnera, ktorý zavolal záchranku „Keby tam nebol, netuším, ako by to dopadlo. Som mu nesmierne vďačná,“ povedala dojatá Adéla. Sama priznáva, že to, že vôbec žije, považuje za malý zázrak. Lekári po prevoze okamžite zasiahli. V hre bola dokonca aj pľúcna embólia – mimoriadne vážny stav, ktorý môže mať fatálne následky. Táto diagnóza sa však, našťastie, nepotvrdila.





Dôvod, prečo Adélino telo takto zlyhalo, zatiaľ nie je známy. Strata vedomia, pamäti aj silné svalové kŕče vyvolávajú množstvo otáznikov. Lekári zvažujú viacero scenárov – od extrémneho preťaženia organizmu až po doteraz neodhalené neurologické problémy. Sama Adéla pritom už pred kolapsom upozorňovala na obrovský tlak, ktorému čelí od momentu, keď sa stala Miss. „priznala v rozhovore, ktorý nadobudol po jej kolapse úplne iný význam.

Prechod z bežného života do sveta plného kamier, rozhovorov a spoločenských povinností bol pre mladú krásku zjavne až príliš. Sama priznala, že posledné týždne boli extrémne stresujúce. Teraz jej telo povedalo jasné a nekompromisné DOSŤ. „Som pod dohľadom. Verím, že všetko bude v poriadku. Ale hlavne si teraz vážim každý deň a každý nádych,“ napísala modelka na sociálne siete z nemocničného prostredia. Rodina aj fanúšikovia teraz len dúfajú, že Adélu čoskoro uvidia znova usmiatu a zdravú. Jedno je však isté – tentoraz išlo o viac než len o korunku krásy. Išlo o život.





