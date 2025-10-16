Artur Štaidl prvýkrát o smrti Ivety Bartošovej (†48): Nenávisť necítim, aj tak mi to maminku nevráti...

PRAHA - Artur Štaidl (29) po rokoch prehovoril o bolestnej strate svojej mamy Ivety Bartošovej (†48) i o tom, ako zvládol detstvo pod mediálnym tlakom.
Svojím výnimočne úprimným rozhovorom prekvapil aj tých, ktorí ho poznajú ako uzavretého a pokojného mladého muža. Artur mal mediálnej pozotnosti až-až, a tak sa jej teraz skôr vyhýba. Posledné roky si žije svoj pokojný život v ústraní, no tentokrát urobil výnimku. Prehovoril nielen o svojej partnerke a živote, ale aj o slávnych rodičoch. Artur dokonca odhalil, že po mame zdedil citlivosť a po otcovi Ladislavovi Štaidlovi (†75) ostré lakte.
Syn zosnulej českej speváčky a hudobníka a skladateľa dostal ťažkú otázku - či považuje novinárov za vinníkov toho, ako dopadla jeho mama. Slová, ktorými tento mladý muž zareagoval, vás veľmi milo prekvapia. „Každý si nesie kúsok viny. Nech si každý svedomie spracuje, ako vie. Ja som sa cez to preniesol. Nechcem povedať, že mi je to jedno. Nemám však v pláne hľadať vinníkov. Je to vec, ktorá je pre mňa nešťastná, a nechcem si to prelievať do nenávisti alebo robiť kroky voči komukoľvek. Príde mi to ako zbytočná energia, ktorá mi maminku aj tak nevráti.“
Artur pre expres.cz tiež prezradil, že s expartnermi svojej mamy nie je v kontakte a necíti ani potrebu riešiť s nimi minulosť. Mladý Štaidl dnes žije pokojne, ale stále si nesie spomienky na náročné obdobie, ktoré ho formovalo. Citlivosť po mame a tvrdosť po otcovi mu pomáhajú zvládať život s rovnakou dávkou empatie aj odhodlania.