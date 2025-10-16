Prekvapenie na markizáckej Farme: Prišli štyria NOVÍ SÚŤAŽIACI!

BRATISLAVA - Súťažiacich na markizáckej Farme čaká nepríjemné prekvapenie. Spolu s Krvavým mesiacom im totiž na statok prídu aj noví ľudia, ktorí vstúpia do hry o rozprávkovú výhru. Je to táto štvorica!
Sedemnásta séria Farmy sa po viac než šiestich týždňoch dostala do zaužívaných koľají – farmári si vytvorili svoje stratégie aj spojenectvá. No pokoj dlho netrval. Alica súťažiacim dala za úlohu sledovať Krvavý mesiac... No ten nepriniesol len zaujímavé nebeské divadlo, ale pre mnohých farmárov aj nepríjemné prekvapenie. Do hry totiž vstupujú noví štyria súťažiaci. Toto sú oni:
Sofia Úporská (24)
Vyrastala na dedine obklopená prírodou a koňmi, ktoré ju naučili disciplíne a odhodlaniu. Ako talentovaná jazdkyňa dosiahla množstvo úspechov, vrátane titulu majsterky Slovenska. Na Farmu sa prihlásila, aby si splnila dlhoročný sen, vystúpila z komfortnej zóny a našla odpovede na dôležité životné otázky.
Anabelle Fárová (38)
Moderátorka a speváčka z Prahy, známa z rockového rádia, prinesie na Farmu nielen svoj hlas, ale aj hudobný talent. Má skúsenosti z reklám, filmov a zahraničných produkcií, no farmárske prostredie jej nie je cudzie – vyrastala na statku a jej mama chová kone. Najviac si váži svoju dcéru Lilian, ktorú považuje za svoj najväčší úspech. Na Farmu prichádza síce neskôr, ale s odhodlaním a ambíciou zabojovať o víťazstvo.
Ján Škoda (28)
Johny je ambiciózny Bratislavčan s podnikavým duchom. Už v osemnástich organizoval akcie pre turistov, neskôr založil taxislužbu, počas pandémie rozbehol rozvoz alkoholu a dnes vedie marketingovú agentúru zameranú na propagáciu ľudí. Zaujíma sa aj o kryptomeny a svoj život vníma ako neustálu jazdu plnú výziev. Je hrdý na to, že sa nikdy nevzdal podnikania. Momentálne je single a necháva na osud, či mu Farma prinesie aj lásku.
Sarah Boříková (25)
Energická a odhodlaná žena z východu sa nebojí vstúpiť do hry o 100 000 eur ani v neskoršej fáze. Verí, že aj Noční jazdci môžu poriadne zamiešať karty. Ako cieľavedomá single mama chce dokázať, že zvládne náročné podmienky bez podpory rodiny a zachová si pritom samu seba. Sebavedomo tvrdí, že má šancu na výhru – kým ostatní farmári sú už unavení, ona prichádza plná energie a odhodlania.
