Finále súťaže Miss Českej republiky 2025: TOTO je najkrajšia Češka!

PRAHA - U našich západných susedov sa v sobotu večer volila nová kráľovná krásy. Pred porotu sa postavilo 8 najkrajších dievčat Česka. A je rozhodnuté - Korunku novej Miss Českej republiky si odniesla táto kráska!
V sobotu večer sa v Prahe konalo finále prestížnej súťaže krásy Miss Českej republiky 2025. Slávnostný galavečer, ktorý sa uskutočnil za prítomnosti významných hostí, moderovala dvojica Jiří Fröhlich a Jan Navrátil. Večer bol nielen o kráse, ale aj o osobnosti, ktorá rozhodovala nielen o udelení najprestížnejších koruniek, no bola ocenená aj samostatným titulom.
Titul Miss Naděje, ktorý vznikol v období Covidu v spolupráci s UNICEF, získala Beáta Pospíšková. Ten je určený pre dievča s najprínosnejším charitatívnym projektom. Miss Silueta, teda dievča s najkrajšou postavou sa stala Tereza Hromasová, no a diváci rozhodli, že najkrajším dievčaťom ročníka a teda Miss Sympatie sa stala Isabella Rossini.
Najprestížnejšie tituly si potom rozdelili tieto krásky - II. vicemiss Českej republiky 2025 sa stala Karolína Kuhnová, I. vicemiss Českej repibliky je Isabella Rossini a kráľovnou krásy, teda Miss Českej republiky pre rok 2025 sa stala Miriam Sais.
