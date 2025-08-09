Ladižinský NEČAKANE skončil v nemocnici: Plakal od bolesti... VÁŽNA Operácia!

RUŽINOV - Zdravie si berie prestávku, kedy sa mu zachce – a neraz bez varovania. Svoje o tom vie aj komik Ivo Ladižinský (61), ktorý po týždni neznesiteľných bolestí skončil na operačnej sále.
Zdravotné problémy netreba podceňovať. Ako zdôrazňujú lekári aj odborníci, pravidelné preventívne prehliadky sú doslova nevyhnutnosťou a ideálne je absolvovať ich každý rok. Včasná diagnostika totiž dokáže odhaliť ochorenia ešte v počiatočných štádiách, čím sa výrazne zvyšuje šanca na ich úspešnú liečbu.
Aj týmto spôsobom sa dá predísť tomu, aby sa nenápadné ťažkosti rozvinuli do vážnych a často už neliečiteľných stavov. Napriek tomu však život prináša situácie, keď zdravotné komplikácie prídu nečakane a bez varovania. Jeden deň sa cítime plní energie a zdravia, a na druhý deň nás môže zaskočiť bolesť taká silná, že nás doslova vyradí z bežného fungovania.
Svoje o tom vie aj známy slovenský komik Ivo Ladižinský, ktorý sa ocitol v nemocnici po náhle vzniknutých ťažkostiach. Fanúšikom sa prihovoril priamo z nemocničného lôžka a otvorene im prezradil, čo sa stalo. „Pekný víkend vám prajem, priatelia, ak nebudete tráviť celý víkend tam, kde ja – v nemocnici. Po týždni utrpenia, bolesti a priznám sa aj plaču, som nakoniec skončil na urológii v Ružinove a dnes (v piatok, pozn. red.) ma budú operovať, tak držte palce,“ povedal.
S humorom jemu vlastným zároveň poznamenal, že ak by niekto chcel druhému naozaj zle, nemal by mu priať bankrot firmy či iné nešťastie, ale niečo omnoho špecifickejšie: „Praj mu ľadvinové kamene nech sa mu pustia, ľadvinovú koliku. Po tomto týždni viem, o čom hovorím a úprimne, aj mne hneď napadli tri mená, komu by som to šupol, ale len tak zľahka,“ dodal so smiechom.
Čo sú ľadvinové kamene?
Ľadvinové kamene sú tvrdé kryštalické útvary, ktoré vznikajú v obličkách, keď je v moči priveľa minerálov a málo tekutín. Kým sú malé, o ich prítomnosti často nevieme. Problém nastáva, keď sa začnú pohybovať močovodom – vtedy spôsobujú prudkú bolesť v boku či krížoch, často sprevádzanú nevoľnosťou, krvou v moči a nutkaním na močenie. Najčastejšou príčinou je dehydratácia, ale rizikovými faktormi sú aj nevhodná strava, niektoré choroby či dedičnosť. Menšie kamene sa môžu vylúčiť samé, väčšie treba rozbiť alebo chirurgicky odstrániť.