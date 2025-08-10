ZBITÁ hviezda Ruže sa vydala: Z monoklov ľudia OBVIŇOVALI jej terajšieho manžela!

PRAHA - Hviezda Ruže sa vydala. Fanúšikovia však neveria vlastným očiam. Pred istým časom totiž zverejnila video, na ktorom mala monokle. A práve jej sledovatelia obviňovali z napadnutia jej terajšieho manžela!
V apríli sme vás na Topkách informovali o náročnom období účastníčky českej verzie šou Ruža pre nevestu Christiny Marinetti. Na obrazovkách sa jej lásku nájsť nepodarilo, no v realite sa usmialo na ňu šťastie a zaľúbila sa do namakaného Martina. Na sociálnej sieti TikTok však v tom čase zverejnila video s monoklami a aj keď to spočiatku zahmlievala, neskôr priznala, že ide o o modriny pod okom. „Nikto vám nestojí za váš pocit šťastia a bezpečia. Buďte na seba dobrí,“ napísala vtedy k záberom.
ŽALOSTNÝ POHĽAD na hviezdu Ruže: Obrovský MONOKEL na oku... Ľudia obviňujú jej frajera!
„Chcem vám povedať, že žena ani muž si nezaslúžia zažívať domáce násilie, pretože to prichádza od človeka, ktorého milujete, ktorému dôverujete, a on vám ublíži a zradí vás. A to môže tak narušiť vašu psychiku, že to vôbec nie je dobré. Takže zatiaľ nemôžem hovoriť o tom, čo sa stalo, ale chcela by som vám naozaj veľmi poďakovať,“ zverejnila neskôr.
A hoci ona sama nešpecifikovala, kto jej zranenia spôsobil, jej sledovatelia mali vo veci jasno - podľa nich jej to urobil priateľ. „Od pohľadu na to vyzeral. Konečne, ružové okuliare sú preč,“ napísala jedna z komentujúcich a reakcie v podobnom duchu sa kopili: „Videla som ho na jednom videu a stačilo. Nemala som z toho človeka dobrý pocit. Je mi to ľúto, Chris.“
Nikdy však tieto dohady nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Spočiatku to vyzeralo, že išli od seba, no opak je pravdou. Aktuálne mala dvojica svadbu. „Pán Martin Ihnát a pani Christina Ihnát Marinetti," napísala k svadobnému záberu. Nevesta mala na sebe krátke biele šaty. Fanúšikovia však neverili vlastným očiam, čoho sú svedkom...
