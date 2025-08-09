Nemilé prekvapenie na POHREBE Jiřího Krampola (†87): Syn Martin neveril, čoho bol svedkom!

PRAHA - Vyženeného syna Martina (42) čakalo na pohrebe Jiřího Krampola nemilé prekvapenie. Neveril, čoho bol svedkom!
Po dvoch týždňoch od smrti Jiřího Krampola sa uskutočnila s hercom posledná rozlúčka. Ešte pred samotným pohrebom sa objavili výrazné komplikácie. Najbližší sa spočiatku nevedeli zhodnúť, kto bude obrad organizovať. Keď sa nakoniec tejto úlohy ujal influencer Tomáš Zajíc, viacerí pozvaní svoju účasť odmietli. Medzi nimi bol napríklad Krampolov dlhoročný manažér Miloš Schmiedberger, exprezident ČR Miloš Zeman či herečka Jiřina Bohdalová.
Posledná rozlúčka sa konala v krematóriu Strašnice a s hercom sa prišli rozlúčiť napríklad politik Jiří Paroubek, režisérka Eva Toulová, Karlos Vémola, Luděk Sobota s manželkou, Martin Dejdar, Pavel Trávniček, Pavel Nový či Krampolov vyženený syn Martin. A ten zažil nemilé pekvapenie, ako píše Blesk.cz! Pokúšal sa totiž sadnúť si do prvého radu. Tam nesedel nikto z rodiny, len influencer, ktorý mal celý pohreb pod palcom a zopár celebrít. Keď chcel ísť medzi nich stretol sa s negatívnou reakciou, ktorú nečakal.
„Keď nie si na guest liste (zoznam pozvaných hostí, pozn. red.), nemôžeš tam sedieť. Choď si sadnúť k ostatným!" povedali mu. Keď sa Martin chystal odísť, kamarát ho zastavil a posadil vedľa seba do piateho radu. Martinova matka, bývalá modelka Marta Krampolová (63), plánovala prísť, no pre virózu sa nemohla zúčastniť. Z rodiny, ktorú Krampol už prakticky nemal, dorazila iba švagriná Mária Kottová so svojou dcérou a manželom. Mária je sestrou Haničky (†59), štvrtej a poslednej manželky Jiřího Krampola, ktorá zomrela v lete 2020.