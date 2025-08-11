Hudobný svet zaplakal: Zomrel známy skladateľ (†76)

BRATISLAVA - Vo veku 76 rokov zomrel v nedeľu (10. 8.) v obci Rudina v okrese Kysucké Nové Mesto hudobný skladateľ Pavol Krška. Úmrtie umelca pre TASR potvrdil jeho synovec Jakub Krška.
Pavol Krška patril k popredným osobnostiam hudobného umenia na Slovensku, predovšetkým ako skladateľ veľkých chrámových vokálno-inštrumentálnych diel, ktorým zasvätil väčšiu časť svojej rozsiahlej kompozičnej činnosti.
Narodil sa 11. mája 1948 v Ružomberku, kde navštevoval základnú a umeleckú školu. V rokoch 1964 až 1970 študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline. Následne absolvoval štúdium skladby na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave pod vedením Alexandra Moyzesa. V rokoch 1976 až 2009 vyučoval hudobno-teoretické predmety a kompozície na Konzervatóriu v Žiline.
Za svoju činorodú prácu získal viaceré uznania a ocenenia, medzi nimi aj Cenu Fra Angelica za osobný prínos ku kresťanským hodnotám v kultúre na Slovensku. Patrí mu tiež uznanie Žilinskej univerzity za pedagogickú a umeleckú činnosť. Za celoživotné dielo v oblasti duchovnej tvorby mu Hudobný fond udelil Cenu Jána Levoslava Bellu.
Posledná rozlúčka s Pavlom Krškom bude v piatok 15. augusta o 13.00 h v Dome smútku v obci Turie v okrese Žilina. Česť jeho pamiatke.