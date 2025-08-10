Belohorcová zreje do krásy: SEXI ako nikdy predtým!

BRATISLAVA - Bývalá moderátorka Zuzana Belohorcová (49) žiari viac než kedykoľvek predtým. Tesne pred päťdesiatkou sa postavila pred fotoaparát a vyráža dych!
Zuzana Belohorcová opäť raz dokazuje, že vek je len číslo a aj ženy tesne pred päťdesiatkou môžu vyžarovať sexepíl, sebavedomie a šarm. Staré známe príslovie „čím staršie, tým krajšie“ v jej prípade platí do posledného písmena. Blondínka, ktorá sa pred rokmi zapísala do povedomia divákov ako moderátorka, dnes zreje do krásy ako kvalitné víno.
Tentoraz sa rozhodla postaviť pred objektív spolu so svojou dcérou Salmou a výsledok je viac než dychberúci. Zatiaľ však fanúšikom ukázala iba malú „ochutnávku“ – zopár záberov, ktoré poodhaľujú atmosféru fotenia. „Zrelá, zdravo sebavedomá a vyrovnaná žena je najviac hot… takú energy a power som nemala ani v teenagerských rokoch... neviem či je to s blížiacou sa polstoročnicou, alebo skutočnosťou, čo ma v najbližších dňoch čaká... niečo sa chystá,” napísala tajomne na sociálnej sieti.
Na fotkách má Zuzana na sebe biele body, ktoré doplnila o sako v rovnakej farbe a lodičky na vysokom opätku. Kombinácia jednoduchosti, elegancie a jemnej provokatívnosti pôsobí mimoriadne žensky a sofistikovane. Dcéra Salma, ktorá po mame zdedila nielen pôvab, ale aj prirodzenú fotogenickosť, si na fotenie zvolila biele body podobného štýlu, no skombinovala ho s džínsami, čím dodala záberom mladistvý a ležérny nádych.
