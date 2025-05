Chmelár ostro skritizoval Vášaryovú: Nekompetentná pani... Je to ZÚFALO HLÚPA osoba!

Eduard Chmelár oskro skritizoval Magdu Vášaryovú (Zdroj: TV Markíza)

Bývalý Ficov poradca Eduard Chmelár sa vo svojom nedávnom statuse na sociálnej sieti ostro pustil do bývalej diplomatky a herečky Magdy Vášáryovej. Reagoval na jej vystúpenia v televíznych reláciách. Chmelár uviedol, že pôvodne ľutoval, že nemohol prijať pozvanie do relácie s názvom Pozrime sa na to vysielanej na TA3, no po vzhliadnutí jej zloženia ho to rýchlo prešlo. Kritizoval predovšetkým nekompetentnosť debaty a nazval niektoré tvrdenia čistou propagandou.

Najostrejšie však zareagoval na výrok Magdy Vášáryovej, podľa ktorej by sa Slovensko malo ospravedlniť Ukrajine za okupáciu v roku 1941. Vášáryová pritom tvrdila, že slovenská armáda sa podieľala na okupácii Ukrajiny a naznačila, že verejnosť dodnes nemá dostatočné historické povedomie o týchto udalostiach. Chmelár jej vyčíta, že ignoruje množstvo existujúcich vedeckých prác na túto tému, vrátane štvordielnej monografie o pôsobení slovenskej armády na území ZSSR. Uznal, že niektorí slovenskí vojaci sa dopustili vojnových zločinov, no odmietol myšlienku, že by sa dnešná Slovenská republika mala za činy vtedajšieho vojnového štátu ospravedlňovať.

„Dnešná Slovenská republika nie je nástupníckym štátom toho vojnového vazalského okypteného útvaru, ale ČSFR,“ pripomenul Chmelár a obvinil Vášáryovú z historickej nevedomosti. Jej požiadavku označil za škandál non plus ultra. Chmelár vo svojom vyjadrení nešetril silnými slovami. Označil Vášáryovú za zúfalo hlúpu osobu, spochybnil jej diplomatické aj analytické schopnosti a naznačil, že jej prítomnosť v médiách ako „zahraničnopolitickej expertky“ je urážkou odbornej debaty.

„Zostáva už len jediná otázka: prečo túto nekompetentnú pani neustále vnucujú divákom ako „zahraničnopolitickú expertku“. Ja to už musím povedať na plné ústa: Magda Vášáryová je zúfalo hlúpa osoba. Pred rokom som s ňou absolvoval jednu diskusiu v relácii TV Markíza Na telo a stačilo mi na celý život. To nemá význam. A keď ju už mnohonásobne usvedčíte z nekompetentnosti a nekvalifikovanosti posudzovať takéto otázky, keď jej už iba rezignovane poviete, že toto sa nedá počúvať, vytasí na vás primitívne feministickú obranu: „Prečo? Pretože som žena?“," uviedol.

„Nuž, pani Vášáryová, vy rada hovoríte, že chcete, aby k vám ženám pristupovali muži rovnocenne. Tak ja vám to poviem úplne rovnocenne, ako by som to povedal každému mužovi, ktorý by trieskal dve na tri: Keby hlúposť nadnášala, tak ste dnes satelit na obežnej dráhe. Slovensko si vás mohlo ctiť ako skvelú herečku, ale vy ste toto poctivé remeslo pohŕdavo poopľúvala, lebo vy ste vraj teraz diplomatka. Nuž tak aj keby vás vaši známi dosadili za veľvyslankyňu Mliečnej dráhy a priľahlých galaxií, vy expertkou na zahraničnú politiku nebudete ani pri znásilnení mysle," pokračoval.

„Je mi ľúto, že sa takto strápňujete, ale vy ste si túto cestu vybrali. Hlupák netuší, že sa mu smejú za chrbtom a keď ho ukazujú ako exota, myslí si, že si ho vážia. Tak ani vy, keď ste prejavili ambíciu kandidovať za primátorku Bratislavy a nedokázali ste zhodnotiť svoje schopnosti, ste nemali ani poňatia, že vaši stranícki kolegovia z SDKÚ sa vám smiali za chrbtom a ubezpečovali zhrozených partnerov, že vás pošlú do Viedne na kávičku a politiku budú robiť oni. Nepoučili ste sa," dodal na záver.

