Eduard Chmelár po rozlúčke s Kvietikom (†90): ODKAZ hercom zo SND... Hanbil som sa!

Eduard Chmelár napísal pár slov k poslednej rozlúčke so Štefanom Kvietikom (Zdroj: Topky)

BRATISLAVA - Vo štvrtok sa Slovensko lúčilo s legendou – Štefanom Kvietikom. V Dóme sv. Martina sa zhromaždili stovky ľudí, aby vzdali úctu hercovi, ktorý formoval generácie. Pri poslednej rozlúčke nechýbala čestná stráž, horskí záchranári ani silné slová kolegov. Napriek veľkolepej pocte však zostal v tieni aj dojem trpkej absencie niektorých, ktorí by podľa mnohých nemali chýbať. Inak to nevidí ani Eduard Chmelár...

Vo štvrtok sa konala rozlúčka s legendárnym hercom Štefanom Kvietikom. Posledné zbohom mu dali rodina a blízki v Dóme sv. Martina na Rudnayovom námestí v Bratislave. Umelca na poslednej ceste sprevádzala prezidentova čestná stráž i muži z horskej záchrannej služby, a to na počesť filmu Medená veža. Medzi smútiacimi nechýbali syn Martin Kvietik, vdova Eva Kvietiková, vnuk Matúš Kvietik či hereckí kolegovia Peter Kočiš a Božidara Turzonovová. Poslednej rozlúčky sa zúčastnili aj mnohí politickí predstavitelia. Za všetkých spomeňme Andreja Danka, Lukáša Machalu, Antona Hrnka, Petra Plavčana, bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča, šéfku SND Zuzanu Ťapákovú i politického analytika Eduarda Chmelára.

A práve ten sa po rozlúčke vyjadril aj na sociálnej sieti Facebook, kde zanechal odkaz hercom zo Slovenského národného divadla. „Rozlúčili sme sa so Štefanom Kvietikom. Ešte stále si ťažko zvykám hovoriť o ňom v minulom čase. Je to ako v záverečnej scéne najlepšieho slovenského filmu všetkých čias Medená veža, keď Ivan Rajniak zúfalo reve do skalnej steny "Vráť sa, kamarát!" - no vy viete, že sa už nevráti, že je na druhej strane, nech to znamená čokoľvek. Aj záverečné takmer kollárovské slová tejto kultovej drámy akoby odkazovali na toho, na koho mieru Ivan Bukovčan tento scenár napísal: "Pirin už našiel to, čo hľadáme skoro všetci - pokoj pre naše duše, spravodlivosť pre naše skutky. Tu, na tomto krásnom i smutnom kúsku zeme, kde je naša kolíska i náš hrob," napísal.