V OBRAZE Metropoly oslavovali nový rok 2026 vo veľkom: Búrlivé oslavy a viaceré tragédie! Dychberúce zábery

LONDÝN/BERLÍN - Státisíce ľudí privítali v noci na štvrtok v európskych metropolách príchod nového roka 2026. Informovali o tom svetové agentúry a spravodajské portály.
Najväčší ohňostroj v Európe bol podľa televízie Sky News v Londýne - za 12 minút a za zvukov zvonu Big Ben explodovalo nad hlavami približne 100.000 ľudí zhromaždených v centre britskej metropoly v okolí vyhliadkového kolesa London Eye 12.000 kusov pyrotechniky.
Starosta Sadiq Khan označil oslavy príchodu Nového roka v Londýne za „najväčšie na svete“. Prítomní mohli počas ohňostroja a hudobného sprievodu sledovať prehliadku najväčších úspechov Británie na poli športu v roku 2025; dozvedeli sa tiež, že uplynulé leto bolo v Spojenom kráľovstve najteplejším od začiatku meraní.
Najväčšia silvestrovská párty v Nemecku sa tradične konala pri Brandenburskej bráne v Berlíne, na ktorú bolo k dispozícii 25.000 lístkov. Ďalšie masové podujatia sa konali v prístave v Hamburgu a v centre Mníchova.
Na bezpečnosť v uliciach dohliadali tisíce príslušníkov polície, ktorí sa aj tentoraz spolu so záchrannými zložkami stali na mnohých miestach terčom útokov zábavnou pyrotechnikou. Len v Berlíne do 01.00 h zadržali viac ako 300 ľudí.
V štvrti Moabit polícia nasadila vodné delá po tom, čo na policajtov opakovane zaútočili svetlicami a petardami. Plné ruky práce mali aj hasiči, ktorí zasahovali pri požiaroch striech, balkónov, odpadkových košov, živých plotov a áut. Silvestrovské oslavy si v Bielefelde v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko vyžiadali na rozličných miestach životy dvoch 18-ročných mužov, ktorí pri manipulovaní s podomácky vyrobenou zábavnou pyrotechnikou utrpeli smrteľné zranenia tváre.
Vo Francúzsku oslávili státisíce ľudí vrátane množstva turistov príchod nového roka na slávnej parížskej ulici Champs-Élysées, ktorú uzavreli pre dopravu. Veľkolepá svetelná šou osvetlila Víťazný oblúk a o polnoci nasledoval ohňostroj. V službe bolo približne 10.000 policajtov. Prístup na slávnosti bol prísne kontrolovaný. Plánovaný koncert z bezpečnostných dôvodov už dávnejšie zrušili.
Vzhľadom na antisemitský útok v Sydney zo 14. decembra úrady v Paríži pristúpili k ďalšiemu sprísneniu bezpečnostných opatrení. V celom zabezpečenom perimetri bol od 16.00 h zakázaný predaj alkoholu a jeho konzumácia na verejnosti. Zakázané bolo používanie zábavnej pyrotechniky, zbraní – vrátane replík – a akýchkoľvek predmetov, ktoré by sa mohli použiť ako zbraň. Novinkou bolo, že všetky vonkajšie a kryté terasy, ako aj kaviarne na chodníkoch na Champs-Élysées museli byť do skorého rána úplne vypratané.
V Česku bolo stredobodom osláv príchodu roku 2026 tradične centrum Prahy. Podľa polície a hasičov boli relatívne pokojné a výbuchy petárd bolo počuť len ojedinele, keďže ich používanie je v pamiatkových oblastiach zakázané po celý rok, píše server Novinky.cz. Českú metropolu zaplnili hlavne cudzinci. Davy ľudí prišli na pražské nábrežie, odkiaľ bolo možné sledovať amatérske ohňostroje odpaľované najmä z Letnej. Hlavným dejiskom osláv sa stalo Staromestské námestie, kde bol od 19.00 h pripravený hudobný program, ktorý trval do polnoci. Václavské námestie, kde silvestrovské oslavy v minulých rokoch tradične prebiehali, bolo tento rok pre rozsiahlu rekonštrukciu takmer prázdne.
Rušné boli naproti tomu silvestrovské oslavy v Holandsku, kde na niekoľkých mestách musela polícia zasahovať pri násilnostiach, nehodách a incidentoch súvisiacich s ohňostrojmi. V meste Nijmegen zomrela jedna osoba pri nehode spojenej s ohňostrojom. V centre Amsterdamu sa vznietila veža kostola Vondelkerk, pričom jej vrchol sa zrútil, informovala agentúra ANP. Núdzová linka v Holandsku bola preťažená na celoštátnej úrovni, úrady preto verejnosť vyzvali, aby ju používali iba v život ohrozujúcich situáciách.
Na policajtov výtržníci v meste Breda hádzali zápalné fľaše a dlažobné kocky. Okrem toho zapálili niekoľko osobných a jedno policajné auto, došlo aj k bitkám. V meste Roosendaal ležiacom neďaleko belgických hraníc policajti zadržali sedem osôb, ktoré po nich hádzali pyrotechniku. K takejto eskalácii zrejme prispel aj zákaz ohňostrojov, ktorý začne v Holandsku platiť už od prelomu rokov 2026 a 2027.
V rakúskej metropole Viedeň oslavovali napriek chladnému počasiu a slabému sneženiu tisíce ľudí na tzv. Silvestrovskom chodníku, tamojšie hotely boli plne obsadené. O poriadok sa starali stovky príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí nasadili aj drony. Zábavný program sa odohrával až do 02.00 h na celkovom siedmich pódiách v centre mesta. Oslavy sa podľa predbežných informácií zaobišli bez závažných incidentov.
Tragicky sa skončili silvestrovské oslavy na predmestí Ríma pre 63-ročného Moldavca, ktorý zahynul pri výbuchu zábavnej pyrotechniky. Podľa záchranných zložiek utrpel muž ťažké zranenia tváre, trupu a ruky, ktorú mu explózia odtrhla.
Stratil značné množstvo krvi a na mieste zomrel. Pokusy o resuscitáciu boli neúspešné. Výbuch poškodil aj okná niekoľkých zaparkovaných áut. V talianskom hlavnom meste platí od Silvestra do 7. januára zákaz používania zábavnej pyrotechniky a petárd, na mnohých miestach sa však nedodržiava.
V gréckej metropole Atény nahradili dunenie zábavnej pyrotechniky „tiché“ ohňostroje a svetelné a dronové šou. Cieľom tejto zmeny je podľa starostu Harisa Dukasa urobiť novoročné oslavy priateľskejšie voči k deťom a domácim zvieratám, uviedla agentúra AP.
Hlavné mesto Cypru Nikózia zašlo ešte ďalej a po analýze ich dôsledkov konvenčné ohňostroje úplne zavrhlo. Organizátori podujatí a miestni úradníci tvrdia, že ohňostroje môžu spôsobiť utrpenie starším obyvateľom, dojčatám, ľuďom s autizmom a tým, ktorí trpia posttraumatickou stresovou poruchou. Tradičné ohlušujúce ohňostroje však zostávajú v Grécku a na Cypre bežné pri iných príležitostiach, ako sú pravoslávne veľkonočné sviatky. V niektorých vidieckych oblastiach sa stále udržiava tradícia oslavnej streľby do vzduchu.
Ako prví oslavovali Nový rok obyvatelia atolu Kiritimati
Obyvatelia atolu Kiritimati sa v stredu o 11.00 SEČ stali prvými ľuďmi na svete, ktorí privítali nový rok 2026. Štát Kiribati v Tichom oceáne sa nachádza južne od Havaja a severovýchodne od Austrálie. Skladá sa z 33 atolov - kruhovitých koralových útesov - a zaberá viac než 3,5 milióna štvorcových kilometrov Tichého oceánu. Súostrovie má približne 116.000 obyvateľov. Napriek tomu, že sa nachádza takmer priamo južne od Havaja, Kiribati oslavuje Nový rok o celý deň skôr.
Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower. Ide o najvyššiu budovu ostrovného štátu.Tichomorské ostrovné štáty Samoa, Tonga a tiež Tokelau – závislé územie Nového Zélandu ležiace asi 3500 kilometrov severne od Aucklandu – tiež privítali rok 2026. Pätnásť minút predtým sa novoročné oslavy začali aj na Chathamských ostrovoch, ktoré tiež patria k Novému Zélandu. Americká Samoa, ktorá sa nachádza len 220 kilometrov východne od Samoy na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice, bude posledným obývaným miestom na Zemi, ktoré privíta nový rok 2026.
Rok 2026 o 14.00 h SEČ privítali aj obyvatelia juhovýchodnej Austrálie, kde si v najväčšom meste krajiny Sydney prišlo viac ako milión ľudí pozrieť veľkolepý ohňostroj. Oslavy sa konali v tieni nedávnej tragickej streľby na Bondi Beach, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka. Na pamiatku zosnulých rozsvietili most Harbour Bridge. Ďalšie časti Austrálie pre rozličné časové pásma privítajú nový rok postupne. Rok 2026 sa o 14.30 h SEČ začal v štáte Južná Austrália a o 15.00 h SEČ v Queenslande. Postupne sa pridajú ďalšie štáty a austrálske teritóriá. Posledným obývaným austrálskym územím, ktoré vstúpi do nového roka, budú Kokosové ostrovy v Indickom oceáne o 18.30 h SEČ.