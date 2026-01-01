Zohran Mamdani zložil prísahu ako nový starosta New Yorku: Mandát odštartoval netradične

NEW YORK - Zohran Mamdani vo štvrtok zložil prísahu ako prvý moslim a najmladší starosta New Yorku. Do funkcie ho inaugurovala krátko po polnoci miestneho času generálna prokurátorka štátu New York Letitia Jamesová na historickej stanici metra Old City Hall. Píše o tom agentúra AFP a DPA.
„Toto je skutočne česť a privilégium na celý život,“ povedal Mamdani novinárom po zložení prísahy v sprievode manželky Ramy Duwajiovej. Predstavil tiež nového komisára pre dopravu v meste Mika Flynna a podľa vlastných slov chce, aby newyorskú verejnú dopravnú sieť mestu závidel celý svet. Jeho kancelária uviedla, že výber stanice metra, ktorá bola vyradená z prevádzky, mal zdôrazniť Mamdaniho spojenie s pracujúcimi ľuďmi. Iba 34-ročný demokratický kandidát v kampani sľuboval riešenie rastúcich životných nákladov.
Uvedenie do úradu na prelome rokov je v New Yorku dlhoročnou tradíciou. Mamdaniho predchodca, Eric Adams, zložil svoju prvú prísahu na Times Square a starosta pred ním, Bill de Blasio, zložil prísahu vo svojom dome v Brooklyne. Druhý verejný ceremoniál inaugurácie s desiatkami tisíc hostí bude neskôr vo štvrtok na schodoch mestskej radnice, kde je potom naplánovaný verejný pouličný festival.
Mamdani vyhral voľby začiatkom novembra a zabezpečil si štvorročné funkčné obdobie starostu v najväčšom meste Spojených štátov. Pred rokom prakticky neznámy politik sľúbil voličom ambiciózny program, ktorý predpokladá zmrazenie nájomného, univerzálnu starostlivosť o deti a bezplatné verejné autobusy. Po skončení volieb „symbolika u voličov nestačí. Výsledky začnú mať oveľa väčší význam,“ povedal John Kane z Newyorskej univerzity. Rozhodujúcim faktorom by mohlo byť správanie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je tiež Newyorčan. Mamdaniho opakovane kritizoval, ale obaja mali v novembri v Bielom dome prekvapivo srdečné rozhovory.