Polícia riešila počas Silvestra v Bratislavskom kraji nehody aj výtržníctvo

BRATISLAVA - Polícia riešila počas silvestrovskej noci v Bratislavskom kraji dopravné nehody, výtržníctvo aj priestupky. Zaznamenala aj prípady vodičov pod vplyvom alkoholu, iné vážne alebo mimoriadne udalosti neeviduje. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Krátko po polnoci boli malackí dopravní policajti privolaní do obce Lozorno, kde došlo k dopravnej nehode na ceste vedúcej k chatovej oblasti. „Vodič vozidla Suzuki Swift mal z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky dostať šmyk, v dôsledku čoho narazil prednou časťou vozidla do stromu,“ priblížil Pecek. Dychová skúška u vodiča preukázala prítomnosť alkoholu. Vo vozidle sa nachádzalo viacero osôb, pričom päť z nich utrpelo ľahké zranenia.
Ďalšiu dopravnú nehodu spôsobil na Nádražnej ulici v Malackách 16-ročný vodič, ktorý krátko pred 1.30 h narazil s vozidlom do stĺpa. „Bez vedomia zákonného zástupcu sadol do vozidla Mazda 3, s ktorým spôsobil dopravnú nehodu na Nádražnej ulici v Malackách, kde z doposiaľ nezistených príčin narazil do betónového stĺpa. Vykonanou dychovou skúškou bola v jeho dychu nameraná hodnota takmer dve promile,“ objasnil hovorca.
Policajti zasahovali počas noci aj na bratislavskej Mierovej ulici, kde sa nachádzal muž s reznými poraneniami a nožom. „Policajti po príchode na miesto s mužom nadviazali komunikáciu, pričom zistili, že je v zlom psychickom rozpoložení a chce si siahnuť na život. Preto ho najskôr upokojili a následne presvedčili, aby nôž odložil, čím zabránili najhoršiemu,“ uviedol Pecek. Dodal, že následne bol prevezený na vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia.
Riešili aj prípad výtržníctva
Tesne pred 2.00 h riešili policajti v centre Bratislavy aj prípad výtržníctva, pri ktorom mali traja mladíci fyzicky napadnúť muža. „Všetci traja boli eskortovaní na príslušné policajné oddelenie, kde sa už policajti zaoberajú vyvodením možnej trestnoprávnej zodpovednosti za ich konanie,“ poznamenal Pecek.
V centre mesta policajti riešili aj päť priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu. „Na prelome roka sme na území Bratislavského kraja nezaznamenali prípady iných vážnych, respektíve mimoriadnych udalostí,“ dodal Pecek.