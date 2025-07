Jazyk ako DLAŽDIČ? Dáma Magda Vášáryová písala dcére: Správa plná ostrých VULGARIZMOV!

Magda Vášáryová (Zdroj: Ján Zemiar)

Jej dcéra Hana Lasicová na Instagrame ukázala, že aj tie najvychovanejšie mamy môžu prekvapiť. Od Magdy jej totiž prišla SMS, z ktorej padla na zadok. Doslova! „Grilovacka skoncila a teraz jebtypicka pocuvadelska burka. Blesky, hromy...“



Zobraziť galériu (25) Magda Vášáryová napísala správu svojej dcére Hanke. (Zdroj: Instagram)

Vyzerá to síce ako výkrik nespokojného metalistu na festivale, no v skutočnosti išlo zrejme o nevinný preklep a šialenú prácu automatickej opravy v mobile. Hanka to nezvládla a s výbuchom smiechu správu zavesila na Instagram s komentárom: „Toto mi asi moja slušná mama nechcela napísať…“



Zobraziť galériu (25) Magda Vášáryová v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR)

A ako zareagovala samotná Magda? Absolútne s nadhľadom. „Ale si ma rozosmiala. Musím po sebe prečítať, ale písala som dôležitý text. Stále sa chechcem.“ No a čuduj sa svete, nielen že si text prečítala, ale pobavila celé Slovensko. Lebo hoci má pani Vášáryová povesť distingvovanej dámy, ukázala, že sa vie zabaviť aj sama na sebe. A to sa cení! Vyzerá to tak, že v rodine Lasicovcov je zábava na dennom poriadku – aj keď zrovna zúri búrka... tá jebtypická.