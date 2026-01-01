Oulu a Trenčín sú v roku 2026 Európskymi hlavnými mestami kultúry

BERLIN - Mestá Oulu vo Fínsku a Trenčín na Slovensku sú v roku 2026 novými Európskymi hlavnými mestami kultúry (EHMK). Titul mestám od roku 1985 prepožičiava Európska únia na obdobie jedného roka s cieľom zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť európskych krajín a podporovať rozvoj miest prostredníctvom kultúry. Píše o tom agentúra DPA.
Oulu je v zahraničí známe najmä každoročnými majstrovstvami sveta v hre na imaginárnu gitaru a mužským zborom Mieskuoro Huutajat, ktorý „nespieva“, ale ako umelecké vystúpenie texty kričí a skanduje. Svoj rok ako EHMK začne otváracím festivalom od 16. do 18. januára. V Trenčíne je slávnostné otvorenie naplánované od 13. do 15. februára a obe mestá majú pripravený bohatý program podujatí počas celého roka.
Titul EHMK oficiálne na jeden rok udeľuje Rada Európskej únie na základe odporúčania poroty zloženej z 10 – 12 nezávislých odborníkov na kultúru. Pri výbere požaduje, aby táto značka okrem kultúrneho zviditeľnenia sa mala aj európsku dimenziu, a tiež aby zaistila udržateľnosť rozvoja mesta a jeho okolia aj po odovzdaní titulu.
V uplynulom roku mali titul EHMK Chemnitz v nemeckom Sasku a slovinsko-talianske pohraničné partnerské mestá Nova Gorica/Gorizia. V roku 2024 zdieľali titul EHMK rakúsky Bad Ischl, estónske Tartu a nórske Bodö. Prvým EHMK boli v roku 1985 grécke Atény, na Slovensku v roku 2013 Košice.