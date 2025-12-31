Zriedkavá diagnóza, o ktorej sa nehovorí: Muž otvorene prehovoril o MIKROPENISE! Keď dá dole nohavice, ženy ho vysmejú

USA - Američan Michael Phillips, ktorému lekári diagnostikovali zriedkavý zdravotný stav, známy ako mikropenis, otvorene hovorí o každodenných výzvach, s ktorými sa stretáva. Priznáva, že najväčším problémom nie sú fyzické obmedzenia, ale psychický tlak, hanba a strach z odmietnutia, ktoré ho dlhé roky odrádzali od vzťahov.
Michael Phillips (37) zo Severnej Karolíny dlhodobo tvrdí, že má najmenšie mužské prirodzenie. Uviedol, že už v detstve si uvedomoval, že je menší ako priemer, no až o mnoho rokov neskôr sa rozhodol ísť na vyšetrenie. Podľa Cleveland Clinic je mikropenis „atypicky malý penis, ktorý je definovaný už v dojčenskom alebo ranom detskom veku“. Napriek potvrdeniu diagnózy Michael priznáva, že sa s ňou len ťažko vyrovnáva. Okrem toho čelí v bežnom živote jednej zásadnej prekážke.
Keď videla jeho penis, vysmiala ho
„Najväčšou výzvou je mať sexuálny vzťah, byť stále panic a dokázať o tom hovoriť otvorene, pretože je to nesmierne trápna téma,“ vysvetlil pre IGV. Uviedol, že ho od randenia a nadväzovania romantických, či sexuálnych vzťahov odradila skúsenosť zo školy, keď jedno dievča videlo jeho penis a vysmialo sa mu. Tento stav, spôsobený nedostatkom fetálneho testosterónu, sa zvyčajne diagnostikuje u ľudí, ktorých penis meria menej ako 7,6 centimetra.
U niektorých ľudí môže skorá hormonálna liečba pomôcť stimulovať rast smerom k normálnejšej dĺžke, ktorú Cleveland Clinic definuje približne do dĺžky 13 centimetrov, pričom dĺžka 9,3 centimetra alebo menej indikuje mikropenis. „Myslím si, že najväčším omylom je predstava, že ak má muž malý penis, je to jednoducho tak a neuvažuje sa o tom, že za tým môže byť zdravotný problém,“ pokračoval Michael. „Viac ľudí by malo vedieť, že existuje stav nazývaný mikropenis.“
Situácia má aj isté pozitíva
V rozhovore pre denník The Sun uviedol, že si neuvedomoval, že existuje medicínsky termín alebo vôbec nejaký stav týkajúci sa veľkosti jeho prirodzenia. „Vždy som vedel, že je malý, ale nevedel som, že na to existuje diagnóza,“ povedal. „Hlavným dôvodom, prečo som šiel k lekárovi, bolo to, že môj penis je v skutočnosti príliš malý na to, aby som mohol mať sex. Mal som niekoľko pokusov, ale sex nebolo možné vôbec uskutočniť. Odvtedy som prestal skúšať randiť a úplne som o to stratil záujem.“ Od stanovenia diagnózy sa Michael snaží zvyšovať povedomie o tomto stave, hoci sám priznáva, že sa s ním stále úplne nevyrovnal.
„Stále nie som istý, či som sa už plne zmieril s tým, že mám mikropenis,“ pokračoval, no doplnil, že situácia má aj isté pozitíva. „Až keď som žartoval o tom, že by som mohol byť držiteľom Guinnessovho rekordu, uvedomil som si, že možno mám skutočne najmenší na svete. Ak by som do toho mohol ísť, urobil by som to a myslím si, že by to mohlo pomôcť zvýšiť povedomie,“ povedal. „V médiách prakticky neexistuje žiadna reprezentácia malých veľkostí a takmer vôbec sa nespomína mikropenis ako skutočný zdravotný stav, a nie iba slangový alebo žartovný výraz.“