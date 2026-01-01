Šokujúca správa z Česka: Známy herec (†59) mal náhle zomrieť... Nikto tomu nemôže uveriť!

PRAHA - Posledný deň roka Česko zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 59 rokov mal náhle zomrieť obľúbený herec Pavel Nečas. Jeho odchod bol pre verejnosť obrovským šokom... Mnohí tomu nechceli uveriť!
Pavel Nečas je známy predovšetkým ako divadelný herec, no zahral si aj v mnohých obľúbených seriáloch či filmoch. Stvárnil napríklad nadporučíka Mouchu v seriáli Černí baroni, no zahral si aj vo filmoch Bajkeri, 3Bobule či Líbáš jako ďábel. Herec mal v marci osláviť životné jubileum - 60 rokov. No posledný deň roka 2025 Česko zasiahla mimoriadne smutná správa.
Informoval o nej český herec Oldřich Kříž na sociálnej sieti Facebook. Zverejnil Nečasovu fotku, ku ktorej napísal: „Budeš mi veľmi chýbať, kamarát.“ Správa bola natoľko šokujúca, že mnohí jej nechceli uveriť a do poslednej chvíle dúfali, že ide o omyl či dokonca zlý žart. Oldřich však potvrdil, že je to pravda. „Nie je to fejk, hovoril som s Davidom Suchařípom. Zomrel dnes ráno z ničoho nič. Viac neviem,“ upresnil Kříž.
Tomu napokon smutnú správu mala potvrdiť aj Nečasova manželka, ktorá zdvihla Pavlov mobil. „Volal som mu, zdvihla to jeho žena a potvrdila mi tú správu,“ informoval svojich priateľov a sledujúcich operný spevák a herec. Česť jeho pamiatke!